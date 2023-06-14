В Ростове начался суд по делу 24 предполагаемых участников нацбатальона «Азов» *

Девять женщин и 15 мужчин предстали перед судом из-за обвинений прохождении специальной подготовки ради осуществления террористической деятельности, участии в террористической организации и насильственном захвате власти. Если некоторые из этих обвинений подтвердятся — фигурантам дел грозит до 20 лет тюрьмы.