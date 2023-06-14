В Ростове начался суд по делу 24 предполагаемых участников нацбатальона «Азов» *

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Updated Сегодня, 11:36
В среду, 14 июня, в 12.00 мск началось заседание по делу 24 подозреваемых в участии в террористическом сообществе, а также насильственном захвате власти.
Девять женщин и 15 мужчин предстали перед судом из-за обвинений прохождении специальной подготовки ради осуществления террористической деятельности, участии в террористической организации и насильственном захвате власти. Если некоторые из этих обвинений подтвердятся — фигурантам дел грозит до 20 лет тюрьмы.
В настоящий момент предполагается, что все они были участниками запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»*, который прославился ультраправой идеологией и нарушением прав человека.
* — запрещенная в России террористическая организация, деятельность которой преследуется законом РФ.