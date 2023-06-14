В Ростовской области начальника колонии осудили за злоупотребление полномочиями

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Портал «Ъ» рассказал, что недавно Красносулинский районный суд Ростовской области признал экс-врио начальник ИК-1 Алексея Черных виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной этого стала фальсификация результатов тендеров на поставку мяса в колонию, благодаря которой победителем торгов стал Зверевский мясокомбинат.
Это привело к тому, что колония переплатила за поставку продукции 19 миллионов рублей. Изначально прокуратура запросила для обвиняемого 5,5 лет колонии за три эпизода злоупотребления полномочиями, однако суд назвал доказанным только один из них, а потому бывший сотрудник колонии заплатит только 572 тысячи рублей штрафа и лишиться права работать на госслужбе в течение двух лет.
Приговор пока не вступил в законную силу, а потому может быть обжалован в суде.
Ранее в Ростовской области задержали мужчину с рогаткой, которого заподозрили в забросе наркотических веществ за стены колонии.