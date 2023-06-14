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В Ростовской области начальника колонии осудили за злоупотребление полномочиями

14 июня 2023, 07:03
Фото: 1MI
В Ростовской области начальника колонии осудили за злоупотребление полномочиями
В Ростовской области начальник колонии №1 в Зверево получил штраф в размере годовой зарплаты за фальсификацию торгов по закупке мяса, подробностями поделились СМИ.

Портал «Ъ» рассказал, что недавно Красносулинский районный суд Ростовской области признал экс-врио начальник ИК-1 Алексея Черных виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Причиной этого стала фальсификация результатов тендеров на поставку мяса в колонию, благодаря которой победителем торгов стал Зверевский мясокомбинат.

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Это привело к тому, что колония переплатила за поставку продукции 19 миллионов рублей. Изначально прокуратура запросила для обвиняемого 5,5 лет колонии за три эпизода злоупотребления полномочиями, однако суд назвал доказанным только один из них, а потому бывший сотрудник колонии заплатит только 572 тысячи рублей штрафа и лишиться права работать на госслужбе в течение двух лет.

Приговор пока не вступил в законную силу, а потому может быть обжалован в суде.

Ранее в Ростовской области задержали мужчину с рогаткой, которого заподозрили в забросе наркотических веществ за стены колонии.

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