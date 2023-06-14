В Ростовской области начальника колонии осудили за злоупотребление полномочиями

Это привело к тому, что колония переплатила за поставку продукции 19 миллионов рублей. Изначально прокуратура запросила для обвиняемого 5,5 лет колонии за три эпизода злоупотребления полномочиями, однако суд назвал доказанным только один из них, а потому бывший сотрудник колонии заплатит только 572 тысячи рублей штрафа и лишиться права работать на госслужбе в течение двух лет.