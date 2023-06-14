В Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Во вторник, 13 июня, в 15.00 мск в Цимлянске на улице Социалистической, 50 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
62-летний водитель Hyundai Santa Fe ехал по проезжей части, когда перед ним на дороге возник 10-летний мальчик, который решил перейти дорогу в неустановленном месте, несмотря на то, что неподалеку находился пешеходный переход.
В результате столкновения мальчик получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Миллеровском районе Ростовской области после серьезного ДТП загорелся автомобиль с тремя людьми.