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В Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик

14 июня 2023, 05:04
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик
В Цимлянске водитель иномарки сбил мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, подробностями аварии поделились в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 13 июня, в 15.00 мск в Цимлянске на улице Социалистической, 50 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

62-летний водитель Hyundai Santa Fe ехал по проезжей части, когда перед ним на дороге возник 10-летний мальчик, который решил перейти дорогу в неустановленном месте, несмотря на то, что неподалеку находился пешеходный переход.

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В результате столкновения мальчик получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Миллеровском районе Ростовской области после серьезного ДТП загорелся автомобиль с тремя людьми.

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