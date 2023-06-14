В Ростовской области прошла выставка-демонстрация «День Донского поля — 2023»

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
«День поля» — это большая экспозиция, в рамках которой были представлены достижения отрасли сельского хозяйства. Целью проведения мероприятия является знакомство представителей АПК с инновационной техникой и разнообразием растениеводческих культур. Выставка объединяет на своей площадке ведущих специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, производителей сельскохозяйственной продукции, агрономов и ученых.
Специалисты банка в рамках мероприятия представили кредитные программы для сельхозпредприятий, консультировали по вопросам кредитования и оформления заявок на открытие счета и РКО.
По словам руководителя дополнительного офиса банка «Центр-инвест» в ст. Егорлыкская Ольги Лозовенко, сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики. Такие события, как «День поля», позволяют более глубоко изучить бизнес, его потребности и понять, как можно помочь предпринимателям.
Кредитный портфель сектора агробизнеса банка составляет более пятидесяти процентов всего кредитного портфеля юридических лиц кредитно-финансовой организации. Заемщиками банка являются порядка 1500 компаний, работающих в данной сфере