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В Ростовской области прошла выставка-демонстрация «День Донского поля — 2023»

14 июня 2023, 13:41
Фото: donland.ru
8 и 9 июня текущего года в Ростовской области в Зерноградском районе состоялась выставка-демонстрация «День Донского поля — 2023», в которой традиционно принял участие банк «Центр-инвест», представивший свой стенд.

«День поля» — это большая экспозиция, в рамках которой были представлены достижения отрасли сельского хозяйства. Целью проведения мероприятия является знакомство представителей АПК с инновационной техникой и разнообразием растениеводческих культур. Выставка объединяет на своей площадке ведущих специалистов министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, производителей сельскохозяйственной продукции, агрономов и ученых.

Специалисты банка в рамках мероприятия представили кредитные программы для сельхозпредприятий, консультировали по вопросам кредитования и оформления заявок на открытие счета и РКО.

По словам руководителя дополнительного офиса банка «Центр-инвест» в ст. Егорлыкская Ольги Лозовенко, сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики. Такие события, как «День поля», позволяют более глубоко изучить бизнес, его потребности и понять, как можно помочь предпринимателям.

Кредитный портфель сектора агробизнеса банка составляет более пятидесяти процентов всего кредитного портфеля юридических лиц кредитно-финансовой организации. Заемщиками банка являются порядка 1500 компаний, работающих в данной сфере

#Елена Янкевич
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