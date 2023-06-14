В Ростовской области прошла выставка-демонстрация «День Донского поля — 2023»

По словам руководителя дополнительного офиса банка «Центр-инвест» в ст. Егорлыкская Ольги Лозовенко, сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики. Такие события, как «День поля», позволяют более глубоко изучить бизнес, его потребности и понять, как можно помочь предпринимателям.