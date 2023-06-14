По словам автора, около 03.00 мск на набережной реки Дон в Ростове произошла драка с участием 35 человек. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но участников потасовки не остановили даже приехавшие сотрудники ДПС. Даже при полицейских мужчины продолжили потасовку, пиная друг друга и толкаясь на проезжей части, обмениваясь оскорблениями.