Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В среду, 14 июня, Telegram-канал «Это Ростов!» поделился видео массовой драки, произошедшей ночью на улице Береговой.
По словам автора, около 03.00 мск на набережной реки Дон в Ростове произошла драка с участием 35 человек. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но участников потасовки не остановили даже приехавшие сотрудники ДПС. Даже при полицейских мужчины продолжили потасовку, пиная друг друга и толкаясь на проезжей части, обмениваясь оскорблениями.
К сожалению, и причины, и развязка конфликта остаются неизвестными. Данные о произошедшем на Береговой будут уточняться.
Ранее на набережной Ростова произошла массовая драка подростков.