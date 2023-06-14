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В Сети появились кадры массовой драки на набережной Дона в Ростове

14 июня 2023, 06:25
Фото: 1MI
В Сети появились кадры массовой драки на набережной Дона в Ростове
В центре Ростова ночью 14 июня произошла драка с участием 35 человек, видео появилось в местном Telegram-канале.

В среду, 14 июня, Telegram-канал «Это Ростов!» поделился видео массовой драки, произошедшей ночью на улице Береговой.

По словам автора, около 03.00 мск на набережной реки Дон в Ростове произошла драка с участием 35 человек. Неизвестно, что стало причиной конфликта, но участников потасовки не остановили даже приехавшие сотрудники ДПС. Даже при полицейских мужчины продолжили потасовку, пиная друг друга и толкаясь на проезжей части, обмениваясь оскорблениями.

Видео: ТГ канал Это Ростов!
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К сожалению, и причины, и развязка конфликта остаются неизвестными. Данные о произошедшем на Береговой будут уточняться.

Ранее на набережной Ростова произошла массовая драка подростков.

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