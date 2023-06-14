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Updated Сегодня, 04:48
Telegram-канал «Это Ростов» поделился видеозаписью взрыва, который произошел во дворе жилого дома на улице Добровольского, 17/1. Накануне во вторник, 13 июня, около 23.30 мск на СЖМ произошел взрыв неизвестного пиротехнического снаряда, предположительно, петарды.
На кадрах запечатлен случайный прохожий, который шел по двору в момент, когда произошел взрыв. На видеозаписи видно, как что-то выбрасывают из окон дома напротив, после чего вместе со взрывом в воздух взмывают огненные искры и дым. Взрыв был достаточной силы, чтобы заставить сработать сигнализацию в ближайших домах.
«Его[прим. редакции — взрыв] услышали жители всего Северного», — сказано в сообщении.
«Я на Северном, ничего не слышала. А мужик, „шутник“ нашелся, салют в окно запустил», — заметила одна из комментаторов.
Информация о произошедшем и источнике взрыва пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее жители потребовали запретить продажу петард из-за взрыва 9 июня.