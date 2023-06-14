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В Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня

14 июня 2023, 04:46
Фото: «Это Ростов»
В Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня
В Ростове на СЖМ вечером 13 июня взорвался неустановленный пиротехнический снаряд, видеозапись с инцидентом появилась в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов» поделился видеозаписью взрыва, который произошел во дворе жилого дома на улице Добровольского, 17/1. Накануне во вторник, 13 июня, около 23.30 мск на СЖМ произошел взрыв неизвестного пиротехнического снаряда, предположительно, петарды.

Видео: «Это Ростов»

На кадрах запечатлен случайный прохожий, который шел по двору в момент, когда произошел взрыв. На видеозаписи видно, как что-то выбрасывают из окон дома напротив, после чего вместе со взрывом в воздух взмывают огненные искры и дым. Взрыв был достаточной силы, чтобы заставить сработать сигнализацию в ближайших домах.

«Его[прим. редакции — взрыв] услышали жители всего Северного», — сказано в сообщении.

«Я на Северном, ничего не слышала‍. А мужик, „шутник“ нашелся, салют в окно запустил», — заметила одна из комментаторов.

Информация о произошедшем и источнике взрыва пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее жители потребовали запретить продажу петард из-за взрыва 9 июня.

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