На кадрах запечатлен случайный прохожий, который шел по двору в момент, когда произошел взрыв. На видеозаписи видно, как что-то выбрасывают из окон дома напротив, после чего вместе со взрывом в воздух взмывают огненные искры и дым. Взрыв был достаточной силы, чтобы заставить сработать сигнализацию в ближайших домах.