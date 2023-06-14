В доме отца писателя Антона Чехова в Таганроге появится новая экспозиция. Подрядчика, который ее выполнит, сейчас выбирает таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. За свою работу он получит 18,9 миллиона рублей.