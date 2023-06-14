Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В доме отца писателя Антона Чехова в Таганроге появится новая экспозиция. Подрядчика, который ее выполнит, сейчас выбирает таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. За свою работу он получит 18,9 миллиона рублей.
В документации к закупке уточняется, что подрядчик должен воссоздать в доме целостную картину жизни писателя Антона Чехова. Экспозиция должна включать подлинные экспонаты, документы и фотографии. Выполнить работы подрядчик должен до 20 декабря этого года.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 29 июня.
Ранее сообщалось, что в Таганроге запланировали ремонт 18 объектов культурного наследия.