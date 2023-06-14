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В Таганроге создадут музейную экспозицию в доме Чехова за 18,9 миллиона рублей

14 июня 2023, 17:22
Фото: Яндекс. Карты
Дом отца писателя Антона Чехова в Таганроге
В Таганроге ищут подрядчика, который создаст экспозицию в доме Чехова за 18,9 миллиона рублей, сообщается на портале государственных закупок.

В доме отца писателя Антона Чехова в Таганроге появится новая экспозиция. Подрядчика, который ее выполнит, сейчас выбирает таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. За свою работу он получит 18,9 миллиона рублей.

В документации к закупке уточняется, что подрядчик должен воссоздать в доме целостную картину жизни писателя Антона Чехова. Экспозиция должна включать подлинные экспонаты, документы и фотографии. Выполнить работы подрядчик должен до 20 декабря этого года.

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Прием заявок на участие в конкурсе завершится 29 июня.

Ранее сообщалось, что в Таганроге запланировали ремонт 18 объектов культурного наследия.

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