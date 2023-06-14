Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Роспотребнадзор проанализировал результаты исследования проб воды из реки Дон и пришел к неутешительны выводам. Специалисты нашли там микробное загрязнение, превышающее допустимую норму.
Из-за этого жителям Ростова рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах. Это необходимо сделать в целях безопасности собственного здоровья.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания.