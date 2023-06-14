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Власти попросили ростовчан не купаться в Дону из-за качества воды

14 июня 2023, 16:46
Фото: 1MI
Жителям Ростова стоит отказаться от купания в Дону в целях своей безопасности
Жителям Ростова стоит отказаться от купания в Дону в целях своей безопасности, заявили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор проанализировал результаты исследования проб воды из реки Дон и пришел к неутешительны выводам. Специалисты нашли там микробное загрязнение, превышающее допустимую норму.

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Из-за этого жителям Ростова рекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах. Это необходимо сделать в целях безопасности собственного здоровья.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2023 году откроют около 100 пляжей для купания.

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