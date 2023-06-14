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Власти рассказали, когда включат свет в Ростове после пожара на ГРЭС

14 июня 2023, 14:56
Фото: 1MI
Власти рассказали, когда включат свет в Ростове после пожара на ГРЭС
Электроснабжение в Ростовской области должны восстановить в ближайшие часы, заявил губернатор Василий Голубев.

Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь там охватил шестой энергоблок. На тушение пожара у спасателей ушло несколько часов. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.

Однако из-за пожара ГРЭС временно приостановила работу. Она поставляла электроэнергию, в том числе и в Ростов. Сейчас без света остаются 364 тысячи человек. В Ростове обесточены светофоры, перестали ходить трамваи. Ограничения не коснулись только больниц и других социально значимых объектов.

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С 16.16 мск началось поэтапное подключение потребителей. Энергоблоки ГРЭС будут включать поэтапно в круглосуточном режиме. Полностью восстановить электроснабжение должны в ближайшие часы.

Напомним, три человека пострадали в результате пожара на ГРЭС в Новочеркасске.

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