Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь там охватил шестой энергоблок. На тушение пожара у спасателей ушло несколько часов. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.
Однако из-за пожара ГРЭС временно приостановила работу. Она поставляла электроэнергию, в том числе и в Ростов. Сейчас без света остаются 364 тысячи человек. В Ростове обесточены светофоры, перестали ходить трамваи. Ограничения не коснулись только больниц и других социально значимых объектов.
С 16.16 мск началось поэтапное подключение потребителей. Энергоблоки ГРЭС будут включать поэтапно в круглосуточном режиме. Полностью восстановить электроснабжение должны в ближайшие часы.
Напомним, три человека пострадали в результате пожара на ГРЭС в Новочеркасске.