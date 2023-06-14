Однако из-за пожара ГРЭС временно приостановила работу. Она поставляла электроэнергию, в том числе и в Ростов. Сейчас без света остаются 364 тысячи человек. В Ростове обесточены светофоры, перестали ходить трамваи. Ограничения не коснулись только больниц и других социально значимых объектов.