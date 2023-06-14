Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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Updated Сегодня, 17:36
ДТП произошло в Ростове на улице Киргизской. 54-летний водитель Land Cruiser Prado на нерегулируемом перекрестке влетел в движущийся на встречу автомобиль Audi. Удар транспортных средств был настолько сильным, что их капоты превратились в груду металла.
Пострадали и сами водители. Сейчас они с травмами находятся в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.