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Водители Land Cruiser Prado и Audi госпитализированы после лобового ДТП в Ростове

14 июня 2023, 17:34
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Ростове произошло ДТП с участием Land Cruiser Prado и Audi

Водители Land Cruiser Prado и Audi пострадали в лобовом ДТП в Ростове

В Ростове произошло ДТП с участием Land Cruiser Prado и Audi, сообщили в региональном ГИБДД России.

ДТП произошло в Ростове на улице Киргизской. 54-летний водитель Land Cruiser Prado на нерегулируемом перекрестке влетел в движущийся на встречу автомобиль Audi. Удар транспортных средств был настолько сильным, что их капоты превратились в груду металла.

Пострадали и сами водители. Сейчас они с травмами находятся в больнице.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.

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