ДТП произошло в Ростове на улице Киргизской. 54-летний водитель Land Cruiser Prado на нерегулируемом перекрестке влетел в движущийся на встречу автомобиль Audi. Удар транспортных средств был настолько сильным, что их капоты превратились в груду металла.