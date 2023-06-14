Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Избирательная комиссия Ростовской области приняла решение, что все выборы, назначенные в регионе в сентябре, пройдут в трехдневном формате. Проголосовать можно будет с 8 по 10 сентября.
Выборы в трехдневном формате были введены в России во время пандемии коронавируса. В Избиркоме тогда заявляли, что в случае многодневного голосования люди будут реже сталкиваться друг с другом, а потом снизится вероятность заражения.
Тема коронавируса давно не поднимается в информационном поле Ростовской области. Почему Избирком решил снова использовать трехдневный формат голосования, не уточняется.
Напомним, в этом году жители Ростовской области будут голосовать за депутатов Заксобрания региона.