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Выборы в Ростовской области в этом году будут трехдневными

14 июня 2023, 15:53
Фото: 1MI
Выборы в этом году в Ростовской области пройдут в трехдневном формате
Выборы в этом году в Ростовской области пройдут в трехдневном формате, соответствующее решение приняла Избирательная комиссия региона.

Избирательная комиссия Ростовской области приняла решение, что все выборы, назначенные в регионе в сентябре, пройдут в трехдневном формате. Проголосовать можно будет с 8 по 10 сентября.

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Выборы в трехдневном формате были введены в России во время пандемии коронавируса. В Избиркоме тогда заявляли, что в случае многодневного голосования люди будут реже сталкиваться друг с другом, а потом снизится вероятность заражения.

Тема коронавируса давно не поднимается в информационном поле Ростовской области. Почему Избирком решил снова использовать трехдневный формат голосования, не уточняется.

Напомним, в этом году жители Ростовской области будут голосовать за депутатов Заксобрания региона.

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