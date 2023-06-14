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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Зарплаты учителям могут увеличить до 2,5 минимальных размеров оплаты труда

14 июня 2023, 07:13
Готовится проект закона, который будет внесен в Государственную Думу на ближайшем пленарном заседании, с целью увеличения зарплат учителей до 2,5 минимальных размеров оплаты труда.

Один из авторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов, подчеркнул, что это является важным инвестированием бюджетных средств в будущие поколения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня»

В своем сообщении в социальных сетях Нилов написал: «Мы подготовили законопроект с гарантией дохода для педагогов на полной ставке не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда, независимо от региона».

Законодатель отметил, что качество образования в России не должно пострадать, особенно из-за ограничений в бюджетах регионов.

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