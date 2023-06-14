Зарплаты учителям могут увеличить до 2,5 минимальных размеров оплаты труда

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Один из авторов законопроекта, депутат Ярослав Нилов, подчеркнул, что это является важным инвестированием бюджетных средств в будущие поколения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня»
В своем сообщении в социальных сетях Нилов написал: «Мы подготовили законопроект с гарантией дохода для педагогов на полной ставке не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда, независимо от региона».
Законодатель отметил, что качество образования в России не должно пострадать, особенно из-за ограничений в бюджетах регионов.