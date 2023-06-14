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Жителям Ростовской области запретили снимать беспилотники и выкладывать в сеть

14 июня 2023, 13:15
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области запретили снимать беспилотники и выкладывать в сеть

Жителям Ростовской области рассказали, что нужно делать в случае обнаружения БПЛА

В Ростовской области ввели запрет на съемку беспилотников, фото и видео с ними теперь нельзя выкладывать в сеть, пишут муниципальные СМИ.

Министерство региональной политики Ростовской области распространило памятку о порядке действий в случае обнаружения беспилотника. Власти призывают граждан при виде БПЛА не паниковать, обеспечить собственную безопасность и вызвать спасателей.

Местным жителям строго запретили фотографировать беспилотник, находящийся в воздухе, и пытаться самостоятельно его сбить. Если БПЛА упал, его нельзя трогать, так как к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Упавший беспилотник также запрещается снимать. Фото и видео с дронами теперь нельзя публиковать в социальных сетях и мессенджерах, пишут «Кагальницкие вести».

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Официально новые запретные меры власти Ростовской области не комментировали.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников.

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#Общество#Спецоперация#БПЛА в Ростовской области
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