Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Министерство региональной политики Ростовской области распространило памятку о порядке действий в случае обнаружения беспилотника. Власти призывают граждан при виде БПЛА не паниковать, обеспечить собственную безопасность и вызвать спасателей.
Местным жителям строго запретили фотографировать беспилотник, находящийся в воздухе, и пытаться самостоятельно его сбить. Если БПЛА упал, его нельзя трогать, так как к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Упавший беспилотник также запрещается снимать. Фото и видео с дронами теперь нельзя публиковать в социальных сетях и мессенджерах, пишут «Кагальницкие вести».
Официально новые запретные меры власти Ростовской области не комментировали.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников.