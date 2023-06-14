Местным жителям строго запретили фотографировать беспилотник, находящийся в воздухе, и пытаться самостоятельно его сбить. Если БПЛА упал, его нельзя трогать, так как к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Упавший беспилотник также запрещается снимать. Фото и видео с дронами теперь нельзя публиковать в социальных сетях и мессенджерах, пишут «Кагальницкие вести».