40% россиян — за потребительский подход к сбережениям

Любопытно, что уровень сберегательно-инвестиционной активности выше у мужчин — представителей молодежи до 34 лет, жителей мегаполисов, с высшим образованием и стабильной хорошо оплачиваемой работой. А самыми популярными способами сбережения и инвестирования являются сберегательный счет (34%), покупка валюты (19%), недвижимости (18%), золота и драгоценных металлов (12%). Доля тех, кто сказал о наличии брокерского счета, составляет 19%, но только половина из них (10%) им пользуется. Каждый второй из тех, кто пользуется брокерским счетом (57%), за последний год его пополнял, 41% покупали или продавали ценные бумаги, ПИФы и другие продукты, 28% снимали деньги. Женщины демонстрируют более традиционный подход к накоплениям: среди них значительно меньшая доля пользователей по многим инвестиционным продуктам.

В части сбережений среди россиян распространены три ключевые стратегии: проактивность (когда сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды. К приверженцам этой стратегии относятся 26% опрошенных), потребительский подход (когда сначала тратят часть дохода, а затем откладывают остаток средств (40%), и «фатализм» (когда не откладывают деньги, потому что не видят в этом смысла и/или не имеют возможности (33%). Более половины россиян при выборе инвестиций на первое место ставит возможность забрать деньги тогда, когда они понадобятся — 54%. Треть называет ключевым фактором доходность вложений выше инфляции — 32%. Почти две трети россиян (62%) имеют долгосрочные финансовые цели. Однако треть (31%) говорит, что им проще взять кредит на нужные вещи или цели, чем накопить средства самостоятельно.

Банки в субиндексе «Доверие игрокам рынка сбережений и инвестиций» держат лидерство: каждый второй россиянин (57%) сохранил доверие к банкам, несмотря на социально-экономические трансформации, произошедшие за последний год. На отношение к инвестиционным компаниям оказывает влияние опыт использования брокерского счета — люди, имеющие такие счета, в том числе ИИС, чаще доверяют инвестиционным организациям. Женщины чаще мужчин склонны доверять банкам, хотя в меньшей степени информированы о работе инвестиционных компаний. Доля разочаровавшихся в банках и инвестициях россиян составляет 32%, а 54% населения ожидают повышения уровня их надежности.

В субиндексе Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций отмечено, что за последний год большинство россиян (56%) не изменили своего сберегательно-инвестиционного поведения. Однако 13% опрошенных стали больше копить и меньше тратить на товары и услуги. Почти каждый третий (30%) перестал делать сбережения или стал меньше откладывать. Увеличили свою сберегательную активность представители молодого поколения — люди в возрасте 18-34 лет чаще других возрастных групп начали делать сбережения, а на покупки товаров и оплату услуг тратить меньше. Люди в возрасте от 60 лет, как правило, не поменяли своего подхода к тратам и сбережениям. Оценивая перспективу, 78% россиян заявляют о намерении в ближайшие 12 месяцев воспользоваться различными сберегательными и инвестиционными инструментами. Наличные накопления (36%) и хранение на банковском счете (36%) — самые востребованные и привычные инструменты для россиян. Каждый пятый говорит о желании открыть сберегательный вклад или накопительный счет (21%), каждый десятый (12%) хотел бы инвестировать в недвижимость.