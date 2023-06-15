40% россиян — за потребительский подход к сбережениям

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Такой вывод сделан банком ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и аналитическим центром НАФИ после проведения первого в России исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности (ИСИАР) населения. С итогами пилотного замера ознакомились участники ХХVI Петербургского международного экономического форума.
ИСИАР показывает уровень вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций, а также готовность делать это в будущем. В рамках пилотного опроса были тщательно проанализированы три субиндекса: инвестиционная и сберегательная грамотность населения, доверие игрокам рынка на этом финансовом поле, а также перспективы развития рынка сбережений и инвестиций.
В итоге текущие показатели индекса составили 54 пункта из 100 возможных. Это означает, что в плане повышения уровня инвестиционно-сберегательной активности россиян у нас имеется широкий простор для деятельности.
— Исследование показало потребность общества в консультационных и обучающих услугах, которые бы позволили нашим согражданам не только ориентироваться в инвестиционных продуктах, но и рационально распоряжаться средствами, выбирать правильные инструменты сбережения. Чтобы повысить уровень сберегательно-инвестиционной активности россиян, необходимо взаимодействие различных государственных и коммерческих структур при разработке специализированных программ. Необходимо так же выводить на рынок новые продукты, ориентированные на узкие целевые аудитории. В этой связи стоит поработать над повышением доверия женской аудитории, как отдельного сегмента рациональных и осторожных потенциальных инвесторов. В целом создание имиджа финансовых организаций как надежных институтов может способствовать сокращению доли тех, кто не делает никаких сбережений, — поделилась наблюдениями старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
По словам директора Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимира Назарова, рассматривающего ИСИАР как важный индикатор в развитии финансовой культуры, «составляющие индекса сегодня довольно точно коррелируют с актуальными замерами уровня финансовой грамотности: число россиян с высоким уровнем сберегательно-инвестиционной активности пока не превышает 20%». Примерно столько же людей в нашей стране обладают высоким уровнем финансовой грамотности.
-Наша задача — развивать на созданной базе финансового образования и просвещения именно продвинутые навыки и компетенции. Считаю, что на горизонте до 2030 года особый акцент нужно сделать на просветительской работе. Очень важно, чтобы люди могли свои заработанные деньги сохранять и преумножать, — подчеркнул Владимир Назаров.
А пока действительность такова: каждый четвертый житель России (25%) имеет низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности (редко делает накопления или не делает их вообще, не интересуется и не разбирается в инвестициях). У каждого третьего (32%) россиянина — это самая многочисленная группа — уровень ниже среднего (уверенного интереса к инвестиционным инструментам пока нет, есть только интерес к сбережениям). Остальные 25% демонстрируют средний уровень активности (устойчивые практики сбережения, хорошая информированность об инвестиционных способах накопления, интерес к ним). И только 18% россиян относятся к самой продвинутой в этом плане группе (активные обладатели брокерских счетов и других инвестиционных продуктов, демонстрирующих верные и долгосрочные инвестиционные установки).
Любопытно, что уровень сберегательно-инвестиционной активности выше у мужчин — представителей молодежи до 34 лет, жителей мегаполисов, с высшим образованием и стабильной хорошо оплачиваемой работой. А самыми популярными способами сбережения и инвестирования являются сберегательный счет (34%), покупка валюты (19%), недвижимости (18%), золота и драгоценных металлов (12%). Доля тех, кто сказал о наличии брокерского счета, составляет 19%, но только половина из них (10%) им пользуется. Каждый второй из тех, кто пользуется брокерским счетом (57%), за последний год его пополнял, 41% покупали или продавали ценные бумаги, ПИФы и другие продукты, 28% снимали деньги. Женщины демонстрируют более традиционный подход к накоплениям: среди них значительно меньшая доля пользователей по многим инвестиционным продуктам.
В части сбережений среди россиян распространены три ключевые стратегии: проактивность (когда сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды. К приверженцам этой стратегии относятся 26% опрошенных), потребительский подход (когда сначала тратят часть дохода, а затем откладывают остаток средств (40%), и «фатализм» (когда не откладывают деньги, потому что не видят в этом смысла и/или не имеют возможности (33%). Более половины россиян при выборе инвестиций на первое место ставит возможность забрать деньги тогда, когда они понадобятся — 54%. Треть называет ключевым фактором доходность вложений выше инфляции — 32%. Почти две трети россиян (62%) имеют долгосрочные финансовые цели. Однако треть (31%) говорит, что им проще взять кредит на нужные вещи или цели, чем накопить средства самостоятельно.
Банки в субиндексе «Доверие игрокам рынка сбережений и инвестиций» держат лидерство: каждый второй россиянин (57%) сохранил доверие к банкам, несмотря на социально-экономические трансформации, произошедшие за последний год. На отношение к инвестиционным компаниям оказывает влияние опыт использования брокерского счета — люди, имеющие такие счета, в том числе ИИС, чаще доверяют инвестиционным организациям. Женщины чаще мужчин склонны доверять банкам, хотя в меньшей степени информированы о работе инвестиционных компаний. Доля разочаровавшихся в банках и инвестициях россиян составляет 32%, а 54% населения ожидают повышения уровня их надежности.
В субиндексе Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций отмечено, что за последний год большинство россиян (56%) не изменили своего сберегательно-инвестиционного поведения. Однако 13% опрошенных стали больше копить и меньше тратить на товары и услуги. Почти каждый третий (30%) перестал делать сбережения или стал меньше откладывать. Увеличили свою сберегательную активность представители молодого поколения — люди в возрасте 18-34 лет чаще других возрастных групп начали делать сбережения, а на покупки товаров и оплату услуг тратить меньше. Люди в возрасте от 60 лет, как правило, не поменяли своего подхода к тратам и сбережениям. Оценивая перспективу, 78% россиян заявляют о намерении в ближайшие 12 месяцев воспользоваться различными сберегательными и инвестиционными инструментами. Наличные накопления (36%) и хранение на банковском счете (36%) — самые востребованные и привычные инструменты для россиян. Каждый пятый говорит о желании открыть сберегательный вклад или накопительный счет (21%), каждый десятый (12%) хотел бы инвестировать в недвижимость.
В целом россияне ориентированы на краткосрочное планирование в финансовых вопросах. Две трети россиян (64%) считают, что сейчас плохое время для долгосрочных, более одного года, финансовых вложений. Каждый пятый (21%) оценивает его как хорошее. Среди оптимистов преобладают те, кто сначала откладывает деньги, а уже потом тратит оставшееся, а также владельцы инвестиционных инструментов.
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