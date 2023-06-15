Алексей Логвиненко: «Инвестиционная активность демонстрирует положительную динамику»

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
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Updated Сегодня, 19:16
15 июня на очередном Совете по инвестициям при главе администрации города обсудили ход реализации крупнейших инвестиционных проектов Ростова-на-Дону. В их числе как промышленные объекты, так и проекты, направленные на изменение комфорта городской среды.
Так первым на повестке дня был рассмотрен инвестиционный проект по строительству ландшафтно-спортивного парка «Победа» в Октябрьском районе города. Парк разместится на территории площадью 2,3 га. В рамках инвестпроекта планируется обустроить крытую спортплощадку и спортивную площадку с зоной воркаут и ГТО, а также универсальную площадку для баскетбола и волейбола, плавательный бассейн, детскую площадку с веревочным парком и скалодромом. Общий объем инвестиций в проект — 240 млн рублей. Срок реализации — 2025 год, но может измениться.
Для города очень важно, чтобы проект был не только выгоден бизнесу, но и доступен для ростовчан. Поэтому администрации Ростова еще предстоит большая работа по корректировке плана землепользования территорией, что может повлиять на срок реализации. Алексей Логвиненко поручил в течение месяца структурным подразделениям проработать этот вопрос, чтобы с соответствующим предложением выйти на заседание городской Думы.
Еще одним масштабным проектом, направленным на изменение городской среды и создания нового креативного пространства станет «Площадка Маркет». В Первомайском районе города на 15000 м² планируется построить торговое пространство нового поколения. Там будут представлены не только товары и услуги для стройки и ремонта, склады открытого и закрытого типа, магазины разных форматов, но и офисы для дизайнеров, ателье, кафе, столовая. Покупатель сможет не только решить все задачи интерьера и экстерьера, но и отдохнуть на фудкорте, получить возможность для творчества. Философия проекта в том, чтобы с одной стороны сохранить промышленную архитектуру города, а с другой — создать комфортную среду для покупателей и жителей. За такими проектами будущее бережного редевелопмента. Планируется, что оценить проект с объемом инвестиций в 300 млн рублей, ростовчане смогут уже в 2024 году.
— Крупные инвестпроекты сегодня реализуются во всех районах нашего города. Продолжается освоение левобережной зоны, ведется строительство промышленных заводов, комплексное развитие территорий старого аэропорта, — отметил Алексей Логвиненко.
Особое внимание уделяют строительству промышленных объектов. Одним из самых значимых проектов, который входит в инвестиционный портфель города является зерновой терминал. Его строительством занимается ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Реализация второй очереди проекта завершится уже в этом году. Общий объем инвестиций в проект — 1,8 млрд рублей.
Зерновой терминал размещен за пределами двухсотметровой водоохранной зоны, чтобы минимизировать негативное воздействие на реку. Установленное на нем современное оборудование позволяет добиться максимальной эффективности при минимуме энергоемкости. Особое внимание уделено герметизации оборудования для исключения негативного влияния на атмосферу.
Еще одним речным проектом можно назвать предприятие молодых бизнесменов, которое специализируется на строительстве лодок и катамаранов. ООО «БРОБОАТС» был открыт в 2019 году. Буквально за несколько лет ростовчане вышли на серийное производство. Заказы и растущий спрос заставляют ростовских предпринимателей расширять производство. Компания ООО «БРОБОАТС», реализующая импортозамещающие проекты в области маломерного судостроения, намерена построить завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов, а также перенести действующие мощности предприятия. Общий объем инвестиций — 80 млн рублей. Сейчас предприниматели ведут подбор участка.
Подводя итоги обсуждения, глава администрации города Ростова-на-Дону подчеркнул значимость инвестпроектов:
— Это развитие социальной инфраструктуры, бизнеса, сферы креативных индустрий, а еще создание новых рабочих мест и налоговые отчисления в бюджет, — напомнил Алексей Логвиненко.