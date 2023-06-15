Алексей Логвиненко: «Инвестиционная активность демонстрирует положительную динамику»

Еще одним масштабным проектом, направленным на изменение городской среды и создания нового креативного пространства станет «Площадка Маркет». В Первомайском районе города на 15000 м² планируется построить торговое пространство нового поколения. Там будут представлены не только товары и услуги для стройки и ремонта, склады открытого и закрытого типа, магазины разных форматов, но и офисы для дизайнеров, ателье, кафе, столовая. Покупатель сможет не только решить все задачи интерьера и экстерьера, но и отдохнуть на фудкорте, получить возможность для творчества. Философия проекта в том, чтобы с одной стороны сохранить промышленную архитектуру города, а с другой — создать комфортную среду для покупателей и жителей. За такими проектами будущее бережного редевелопмента. Планируется, что оценить проект с объемом инвестиций в 300 млн рублей, ростовчане смогут уже в 2024 году.