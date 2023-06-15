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«Бештау» инвестирует 8 млрд рублей в производство компьютерной техники в Ростове

15 июня 2023, 12:22
Фото: ipa-don.ru
«Бештау» инвестирует 8 млрд рублей в производство компьютерной техники в Ростове
В Ростове ГК «Бештау» собирается вложить в производство компьютеров и ноутбуков, а также компьютерной техники восемь миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.

В четверг, 15 июня, стало известно, что на ПМЭФ компания «Бештау» и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение о том, что инвестор создаст в Ростове производство компьютерной техники полного цикла и вложит в это восемь миллиардов рублей.

По предварительной информации, на заводе будут производить не только компьютеры, но и комплектующие, в том числе платы, батареи и детали корпуса. Это дополнит действующее производство «Бештау» в Ростовской области, на организацию которого потратили 1,2 миллиарда рублей.

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Реализация программы производства компьютерной техники рассчитана до 2026 года, по словам гендиректора «АИР» Игоря Буракова, инвестор собирается расширить линейку своей продукции.

Ранее стало известно, в каком районе Ростова появится новый компьютерный завод.

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