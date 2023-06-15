«Бештау» инвестирует 8 млрд рублей в производство компьютерной техники в Ростове

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В четверг, 15 июня, стало известно, что на ПМЭФ компания «Бештау» и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение о том, что инвестор создаст в Ростове производство компьютерной техники полного цикла и вложит в это восемь миллиардов рублей.
По предварительной информации, на заводе будут производить не только компьютеры, но и комплектующие, в том числе платы, батареи и детали корпуса. Это дополнит действующее производство «Бештау» в Ростовской области, на организацию которого потратили 1,2 миллиарда рублей.
Реализация программы производства компьютерной техники рассчитана до 2026 года, по словам гендиректора «АИР» Игоря Буракова, инвестор собирается расширить линейку своей продукции.
Ранее стало известно, в каком районе Ростова появится новый компьютерный завод.