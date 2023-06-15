Буцаев: РЭО начнёт сотрудничество с Курской областью

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, соглашение в сфере обращения с ТКО предусматривает подготовку дорожной карты мероприятий по реализации инвестпроектов, направленных на строительство объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Курской области. Буцаев отметил, что концессионный механизм уже продемонстрировал свою востребованность среди субъектов в отношении развития инфраструктуры ТКО.