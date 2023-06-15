Буцаев: РЭО начнёт сотрудничество с Курской областью

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Встреча прошла на площадке Петербургского международного экономического форума — 2023, пишет gorod55.ru.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, соглашение в сфере обращения с ТКО предусматривает подготовку дорожной карты мероприятий по реализации инвестпроектов, направленных на строительство объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Курской области. Буцаев отметил, что концессионный механизм уже продемонстрировал свою востребованность среди субъектов в отношении развития инфраструктуры ТКО.
Отмечается, что Российский экологический оператор и власти региона определят источники финансирования инвестпроектов, реализуемых на территории области. Кроме этого, будут рассмотрены возможности оказания мер поддержки данным проектам со стороны РЭО.
Соглашение содержит положения об информационном взаимодействии и содействии оператора в вопросах организации деятельности, связанной со сбором и утилизацией бытового мусора.