rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Изображение материала

Буцаев: РЭО начнёт сотрудничество с Курской областью

15 июня 2023, 11:38
Фото: Википедия
На территории Курской области построят объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Реализация инфраструктурных инвестпроектов предусмотрена на основе концессий. Гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава региона Роман Старовойт уже подписали соглашение о взаимодействии.

Встреча прошла на площадке Петербургского международного экономического форума — 2023, пишет gorod55.ru.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, соглашение в сфере обращения с ТКО предусматривает подготовку дорожной карты мероприятий по реализации инвестпроектов, направленных на строительство объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Курской области. Буцаев отметил, что концессионный механизм уже продемонстрировал свою востребованность среди субъектов в отношении развития инфраструктуры ТКО.

Отмечается, что Российский экологический оператор и власти региона определят источники финансирования инвестпроектов, реализуемых на территории области. Кроме этого, будут рассмотрены возможности оказания мер поддержки данным проектам со стороны РЭО.

Соглашение содержит положения об информационном взаимодействии и содействии оператора в вопросах организации деятельности, связанной со сбором и утилизацией бытового мусора.

Подпишитесь
Вассерман рассказал, сможет ли чернобыльская радиоактивная пыль попасть в Ростов
Сегодня, 08:40
Эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться
Сегодня, 10:35
Последствия ДТП устраняют на скованной пробкой трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:00
После скандала в администрации Цимлянского района отчитались о похоронах бойца СВО
Сегодня, 09:29
Строительная техника появилась рядом с отелем «Амакс» в Ростове
Сегодня, 08:07
«Новые люди» помогли ростовским предпринимателям создать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44