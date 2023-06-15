Буцаев: В Тамбовской области начнётся реализация инвестиционных проектов

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Денис Буцаев сообщил, что в регионе будут реализованы инвестпроекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Их будут воплощать в жизнь на основе концессионных соглашений. Кроме этого, обсуждались перспективные объекты и развитие региональной инфраструктуры обращения с отходами, пишет nashgorod.ru.
В рамках подписанного соглашения РЭО рассмотрит возможность выделения средств, включая выпуск облигаций ППК, для поддержки проектов.
Напомним: Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года. Основная цель РЭО — разработка комплексной системы обращения с ТКО в России с целью достижения 100-процентного объема сортировки ТКО и двукратного снижения объема ТКО, направляемых на полигоны, уже к 2030 году. Построение экономики замкнутого цикла является необходимым условием для достижения этих показателей.