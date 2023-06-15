Буцаев: В Тамбовской области начнётся реализация инвестиционных проектов

Денис Буцаев сообщил, что в регионе будут реализованы инвестпроекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Их будут воплощать в жизнь на основе концессионных соглашений. Кроме этого, обсуждались перспективные объекты и развитие региональной инфраструктуры обращения с отходами, пишет nashgorod.ru.