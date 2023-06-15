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Posted 15 июня 2023, 17:45

Published 15 июня 2023, 17:45

Modified 15 июня 2023, 17:45

Updated 15 июня 2023, 17:45

Денис Буцаев назвал три ключевых направления работы РЭО со странами АСЕАН

15 июня 2023, 17:45
Использование инструмента зеленых облигаций, подготовка профильных специалистов и обмен технологиями в области формирования экономики замкнутого цикла и обращения с ТКО вошли в число основных направлений международного сотрудничества России.

Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на сессии «ЕАЭС — АСЕАН», которая прошла в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, сообщает gorod55.

В направлении обмена технологиями и технологическими решениями РЭО ведет переговоры с КНР. Стороны обсуждают возможность внедрения китайских технологических решений на территории РФ. Переговоры ведутся и с другими азиатскими государствами — Индонезией, Вьетнамом, Мьянмой. С этими странами обсуждаются вопросы поставки технологического оборудования из России для реализации проектов государств на их территориях.

По словам Дениса Буцаева, достаточно интенсивно ведется обсуждение моментов, связанных с выпуском зеленых облигаций — финансового инструмента, широко используемого в странах АСЕАН при финансировании инвестпроектов по устойчивому развитию. При этом размеры облигационных займов здесь могут исчисляться десятками миллиардов долларов. РЭО принимает участие в обсуждении проектов, участником которых могла бы стать РФ. При этом речь идет о возможности использования инструментов, которые уже запущены на российском рынке.

Еще одно важное направление связано с подготовкой профильных специалистов для сферы обращения с отходами. Страны АСЕАН также испытывают потребность в этом. Для решения проблемы дефицита квалифицированных кадров РЭО предлагает подключить к процессу профильные вузы РФ.

Напомним, что Российский экологический оператор создал специальный консорциум, в который вошли более сорока высших учебных заведений разных направлений. Основная цель этого объединения — подготовка кадров для отрасли устойчивого развития.

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