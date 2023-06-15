Денис Буцаев назвал три ключевых направления работы РЭО со странами АСЕАН

По словам Дениса Буцаева, достаточно интенсивно ведется обсуждение моментов, связанных с выпуском зеленых облигаций — финансового инструмента, широко используемого в странах АСЕАН при финансировании инвестпроектов по устойчивому развитию. При этом размеры облигационных займов здесь могут исчисляться десятками миллиардов долларов. РЭО принимает участие в обсуждении проектов, участником которых могла бы стать РФ. При этом речь идет о возможности использования инструментов, которые уже запущены на российском рынке.