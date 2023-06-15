Денис Буцаев назвал три ключевых направления работы РЭО со странами АСЕАН

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:45
Об этом сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев на сессии «ЕАЭС — АСЕАН», которая прошла в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, сообщает gorod55.
В направлении обмена технологиями и технологическими решениями РЭО ведет переговоры с КНР. Стороны обсуждают возможность внедрения китайских технологических решений на территории РФ. Переговоры ведутся и с другими азиатскими государствами — Индонезией, Вьетнамом, Мьянмой. С этими странами обсуждаются вопросы поставки технологического оборудования из России для реализации проектов государств на их территориях.
По словам Дениса Буцаева, достаточно интенсивно ведется обсуждение моментов, связанных с выпуском зеленых облигаций — финансового инструмента, широко используемого в странах АСЕАН при финансировании инвестпроектов по устойчивому развитию. При этом размеры облигационных займов здесь могут исчисляться десятками миллиардов долларов. РЭО принимает участие в обсуждении проектов, участником которых могла бы стать РФ. При этом речь идет о возможности использования инструментов, которые уже запущены на российском рынке.
Еще одно важное направление связано с подготовкой профильных специалистов для сферы обращения с отходами. Страны АСЕАН также испытывают потребность в этом. Для решения проблемы дефицита квалифицированных кадров РЭО предлагает подключить к процессу профильные вузы РФ.
Напомним, что Российский экологический оператор создал специальный консорциум, в который вошли более сорока высших учебных заведений разных направлений. Основная цель этого объединения — подготовка кадров для отрасли устойчивого развития.