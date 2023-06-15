Денис Буцаев рассказал о суммах инвестиций РЭО в экологическую отрасль

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По его словам, до настоящего времени РЭО уже вложил 130-140 млрд рублей, и до конца 2024 года планируется дополнительно инвестировать еще 100 млрд рублей, пишет gorod55.
Буцаев отметил, что для достижения целевых показателей, установленных указом президента, требуется общий объем инвестиций около 500 млрд рублей на строительство соответствующей инфраструктуры. РЭО намерен проинвестировать вторую половину этой суммы, планируя также продолжить инвестировать в экологическую отрасль в течение следующей пятилетки, до 2030 года.
Генеральный директор отметил, что зеленые облигации стали самым популярным и удобным инструментом инвестирования в инфраструктуру. РЭО уже успешно выпустил 20 миллиардов облигаций, которые вызвали большой интерес среди инвесторов.
Петербургский международный экономический форум является крупнейшим экономическим форумом в России. В текущем году форум проходит с 14 по 17 июня, а главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором форума является Фонд Росконгресс.