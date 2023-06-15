Денис Буцаев рассказал о суммах инвестиций РЭО в экологическую отрасль

Буцаев отметил, что для достижения целевых показателей, установленных указом президента, требуется общий объем инвестиций около 500 млрд рублей на строительство соответствующей инфраструктуры. РЭО намерен проинвестировать вторую половину этой суммы, планируя также продолжить инвестировать в экологическую отрасль в течение следующей пятилетки, до 2030 года.