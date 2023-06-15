Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал о поправках, в соответствии с которыми право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря получат дети добровольцев, участвующих в СВО. Нововведение коснется и усыновленных детей.