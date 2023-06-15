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Детей участников СВО будут первыми зачислять в школы и детсады в Ростовской области

15 июня 2023, 07:59
Фото: 1MI
Дети добровольцев-участников СВО будут первыми зачисляться в школы и детские сады
Дети добровольцев-участников СВО будут первыми зачисляться в школы и детские сады, об инициативе рассказал депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал о поправках, в соответствии с которыми право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря получат дети добровольцев, участвующих в СВО. Нововведение коснется и усыновленных детей.

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Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только дети военнослужащих.

Ранее депутат от Ростовской области Водолацкий заявил о пике набора добровольцев на СВО.

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