Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал о поправках, в соответствии с которыми право на приоритетное зачисление в детские сады, школы и летние лагеря получат дети добровольцев, участвующих в СВО. Нововведение коснется и усыновленных детей.
Сейчас возможностью первоочередного зачисления могут воспользоваться только дети военнослужащих.
Ранее депутат от Ростовской области Водолацкий заявил о пике набора добровольцев на СВО.