ДОМ. РФ создаст межгосударственный зеленый стандарт для стран — участниц ЕАЭС

Руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава Росстандарта Антон Шалаев на полях ПМЭФ-2023 подписали стратегическое соглашение, которое подразумевает взаимодействие по вопросам разработки нацстандартов.



Виталий Мутко назвал разработку межгосударственного стандарта закономерным этапом на пути развития энергоэффективного строительства. Популяризация зеленых стандартов позволит улучшить имидж российской строительной отрасли за рубежом и ответить на запрос основных иностранных партнеров России, в том числе представителей ЕАЭС, касающийся повышения экобезопасности отрасли.



Заключенное в рамках ПМЭФ-2023 соглашение предполагает сотрудничество сторон в области зеленой стандартизации на межгосударственном уровне. Документ направлен также на продвижение в реализации задач, связанных с углеродной нейтральностью. Отмечается, что одним из ключевых интеграционных приоритетов Евразийского экономического союза является повышение энергоэффективности и энергосбережения.



По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, подписанный документ подразумевает совместную работу ведомства и ДОМ.РФ в сфере разработки единых требований для зеленого строительства, а также взаимодействие с другими государствами в этом направлении.



О стандартизации рынка, развитии строительного сектора РФ в направлении экологичности и перспективах внедрения энергоэффективных решений рассказала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая. Представитель компании выступила на сессии в рамках ПМЭФ, которая называлась «Зеленый свет зеленым зданиям: строительство энергоэффективного и качественного жилья».



Основные планы компании связаны с разработкой ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства, ГОСТ Р для капремонта, а также продвижением ГОСТ Р для МКД на пространство ЕАЭС. Последний документ станет основой для создания межгосударственного стандарта. Для реализации этих планов необходима помощь Росстандарта, который поддерживает идею обмена опытом с другими странами в строительной сфере. В целях существенного уменьшения углеродного следа в стройотрасли нужно, чтобы страны — партнеры по линии СНГ и ЕАЭС — скоординировали свои усилия.



Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Росстандарт и Евразийская экономическая комиссия одобрили инициативу ДОМ.РФ, связанную с созданием межгосударственного зеленого стандарта в этом году, подытожила Марина Слуцкая.