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Дюкер через реку Дон начнут строить в Ростове в июле

15 июня 2023, 07:34
Фото: Ростовводоканал
В июле в Ростове начнется строительство дюкера через реку Дон
В июле в Ростове начнется строительство дюкера через реку Дон, сообщила пресс-служба Ростовводоканала.

В июле в Ростове начнут строить канализационный дюкер под руслом реки Дон. Работы будут проходить в районе Западного железнодорожного моста.

До конца года строители должны проложить трубопровод диаметром 1000 миллиметров и общей протяжённостью около 11,5 километров. Работы будут проходить как на земле, так и под водой.

Ростовводоканал ищет подрядчика для строительства канализации через реку Дон
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Из-за строительства дюкера движение транспорта ограничат по улице Всесоюзной на участке от Портовой до Нозадзе. Объездные пути водителям придется искать с 1 июля по 29 августа этого года.

Строящийся канализационный дюкер станет «дублёром» для ныне существующего коллектора, который несет сточные воды из Советского и Железнодорожного районов на очистные сооружения канализации.

Возведение дюкера оценивается в 1,8 миллиарда рублей.

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