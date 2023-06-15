Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В июле в Ростове начнут строить канализационный дюкер под руслом реки Дон. Работы будут проходить в районе Западного железнодорожного моста.
До конца года строители должны проложить трубопровод диаметром 1000 миллиметров и общей протяжённостью около 11,5 километров. Работы будут проходить как на земле, так и под водой.
Из-за строительства дюкера движение транспорта ограничат по улице Всесоюзной на участке от Портовой до Нозадзе. Объездные пути водителям придется искать с 1 июля по 29 августа этого года.
Строящийся канализационный дюкер станет «дублёром» для ныне существующего коллектора, который несет сточные воды из Советского и Железнодорожного районов на очистные сооружения канализации.
Возведение дюкера оценивается в 1,8 миллиарда рублей.