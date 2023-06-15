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Эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться

15 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
Роспотребнадзор выявил в реке Дон микробное загрязнение, превышающее норму. Ростовчанам порекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах. К этому совету надо обязательно прислушаться, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что после изучения проб воды из реки Дон Роспотребнадзор пришел к неутешительным выводам. Специалисты обнаружили микробное загрязнение, превышающее допустимую норму. Жителям Ростова порекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах ради безопасности своего здоровья.

«Санэпидемситуация в наших реках оставляет желать лучшего. Особенно она ухудшается после дождей, когда сильный полив смывает все с городов и направляет в Дон», — отмечает Алексей Лебедев.

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Эколог добавляет, что, с одной стороны, сильные ливни положительно сказались на наполнении воды в реке Дон. Это стало большим плюсом и для судоходства, и для сельского хозяйства.

Однако с другой стороны, из-за грубых нарушений в сельскохозяйственной отрасли, в промышленности, из-за застройки береговых линий, водные потоки смывают вредные вещества в Дон. RostovGazeta сообщала об активном эрозионном разрушении берегов реки в Ростовской области.

«Не забывайте и о том, что русло реки меняется — оно сдвигается на поворотах. За последние 200 лет это очень заметно. А в таких местах могли быть захоронения и старые кладбища. Во время дождей идут дополнительные размывы. А с ними в воду тоже попадают нехорошие бактерии», — разъясняет собеседник.

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Особенно сложная ситуация, по словам эколога, вниз по Дону после Ростова. Не все благополучно и в Северском Донце возле Каменска. В зоне опасности находится Таганрогский залив и, тем более, малые реки. Например, Тузловка в Кагальницком районе.

Спикер подчеркивает, что Тузловка перепахана вдоль и поперек, а ее пойма практически не существует. Более-менее позитивной, по словам собеседника, остается ситуация на Манычском водохранилище.

«У Маныча есть защитная зона, которая отделяет реку от последствий сельскохозяйственной деятельности», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области опасно разрушаются берега.

Эколог Лебедев рассказал, почему в Ростовской области опасно разрушаются берега Дона
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