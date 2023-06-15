Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Напомним, что после изучения проб воды из реки Дон Роспотребнадзор пришел к неутешительным выводам. Специалисты обнаружили микробное загрязнение, превышающее допустимую норму. Жителям Ростова порекомендовали воздержаться от купания на городских пляжах ради безопасности своего здоровья.
«Санэпидемситуация в наших реках оставляет желать лучшего. Особенно она ухудшается после дождей, когда сильный полив смывает все с городов и направляет в Дон», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог добавляет, что, с одной стороны, сильные ливни положительно сказались на наполнении воды в реке Дон. Это стало большим плюсом и для судоходства, и для сельского хозяйства.
Однако с другой стороны, из-за грубых нарушений в сельскохозяйственной отрасли, в промышленности, из-за застройки береговых линий, водные потоки смывают вредные вещества в Дон. RostovGazeta сообщала об активном эрозионном разрушении берегов реки в Ростовской области.
«Не забывайте и о том, что русло реки меняется — оно сдвигается на поворотах. За последние 200 лет это очень заметно. А в таких местах могли быть захоронения и старые кладбища. Во время дождей идут дополнительные размывы. А с ними в воду тоже попадают нехорошие бактерии», — разъясняет собеседник.
Особенно сложная ситуация, по словам эколога, вниз по Дону после Ростова. Не все благополучно и в Северском Донце возле Каменска. В зоне опасности находится Таганрогский залив и, тем более, малые реки. Например, Тузловка в Кагальницком районе.
Спикер подчеркивает, что Тузловка перепахана вдоль и поперек, а ее пойма практически не существует. Более-менее позитивной, по словам собеседника, остается ситуация на Манычском водохранилище.
«У Маныча есть защитная зона, которая отделяет реку от последствий сельскохозяйственной деятельности», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему в Ростовской области опасно разрушаются берега.