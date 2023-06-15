«Не забывайте и о том, что русло реки меняется — оно сдвигается на поворотах. За последние 200 лет это очень заметно. А в таких местах могли быть захоронения и старые кладбища. Во время дождей идут дополнительные размывы. А с ними в воду тоже попадают нехорошие бактерии», — разъясняет собеседник.