Голый купальщик в молоке из Ростовской области мог оказаться бывшим участковым

Замглавы администрации Семикаракорского района Марина Горяйнова также дала комментарий о произошедшем, заявив, что молоко в чане было скисшим, и мужчины просто «порезвились» в нем, после чего вылили молоко в канализацию. Более того, мужчины были не на ферме Ганженко, а более двух месяцев назад навещали закрывшееся фермерское хозяйство, в котором и сняли скандальный ролик.