Голый купальщик в молоке из Ростовской области мог оказаться бывшим участковым

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Напомним, в четверг, 15 июня, в Сети появилось видео с купанием полностью обнаженных мужчин в чане с молоком.
Портал 161.py со ссылкой на замначальника семикаракорского ОМВД по работе с личным составом Дениса Зудермана рассказал, что одним из купальщиков оказался вышедший на пенсию бывший сотрудник МВД Максим Маслаков, который в настоящее время работает в сельской администрации.
Зудерман также рассказал, что чан действительно стоял в производственном цехе фермера Дмитрия Ганженко, который «засветился» в ролике вместе с другом. Произошедшее пока не расследуют, поскольку ни от кого не поступало заявление об инциденте.
Замглавы администрации Семикаракорского района Марина Горяйнова также дала комментарий о произошедшем, заявив, что молоко в чане было скисшим, и мужчины просто «порезвились» в нем, после чего вылили молоко в канализацию. Более того, мужчины были не на ферме Ганженко, а более двух месяцев назад навещали закрывшееся фермерское хозяйство, в котором и сняли скандальный ролик.
«Мы со своей стороны, конечно, собрались, поговорили по служебной этике. Взыскания, все сделали», — добавила Горяйнова.