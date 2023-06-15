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Голый купальщик в молоке из Ростовской области мог оказаться бывшим участковым

15 июня 2023, 18:04
Фото: 1MI
«Ферма закрылась, молоко скисло»: на Дону установили личности голых купальщиков
В Ростовской области установили личность одного из купальщиков, решивших совершить заплыв в чане с молоком, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в четверг, 15 июня, в Сети появилось видео с купанием полностью обнаженных мужчин в чане с молоком.

Портал 161.py со ссылкой на замначальника семикаракорского ОМВД по работе с личным составом Дениса Зудермана рассказал, что одним из купальщиков оказался вышедший на пенсию бывший сотрудник МВД Максим Маслаков, который в настоящее время работает в сельской администрации.

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Зудерман также рассказал, что чан действительно стоял в производственном цехе фермера Дмитрия Ганженко, который «засветился» в ролике вместе с другом. Произошедшее пока не расследуют, поскольку ни от кого не поступало заявление об инциденте.

Замглавы администрации Семикаракорского района Марина Горяйнова также дала комментарий о произошедшем, заявив, что молоко в чане было скисшим, и мужчины просто «порезвились» в нем, после чего вылили молоко в канализацию. Более того, мужчины были не на ферме Ганженко, а более двух месяцев назад навещали закрывшееся фермерское хозяйство, в котором и сняли скандальный ролик.

«Мы со своей стороны, конечно, собрались, поговорили по служебной этике. Взыскания, все сделали», — добавила Горяйнова.

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