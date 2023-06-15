Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В городе официально утвердили несколько мест, где можно гулять со своими собаками. Площадки для выгула и дрессировки животных есть на:
Помимо специально подготовленных площадок, выгуливать своих питомцев можно на участках, которые принадлежат или находятся в пользовании владельца животного. Также можно выходить на прогулку в места, где нет массового скопления людей, к ним относятся улицы, переулки, пустыри, городские леса, места, находящиеся за жилыми районами, общественные места и участки дворовых территорий.
В Ростове животные не должны неконтролируемо бегать при пересечении дороги, в лифтах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на дворовых территориях, а также на детских и спортивных площадках.
Вместе с этим владельцы должны убирать за своими питомцами во время прогулки.
Они также обязаны соблюдать ограничения, касающиеся выгула животного, установленные решением местного органа самоуправления, и следовать другим требованиям в этой сфере.
Есть сразу несколько территорий, где официально запрещено гулять с животными:
Эти правила не касаются собак-проводников.
Запрещается выгуливать домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
Подростки моложе 14 лет не могут самостоятельно выгуливать сторожевых, бойцовых, крупных и злобных собак. Под злобной собакой понимается животное, проявляющее явно выраженные признаки агрессии к посторонним людям, другим животным, которые не связаны с защитой владельца, территории или потомства.
Потенциально опасную собаку нельзя выгуливать без намордника и поводка, независимо от места выгула, за исключением случаев, когда такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или другом законном основании. На входе должна быть размещена предупреждающая надпись о собаке.
За нарушений требований положена административная ответственность.
В Ростове пойманных бездомных собак доставляют в приют для животных, где после прохождения периода карантина проводится обработка от экто- и эндопаразитов, чипирование, вакцинация и стерилизация.
После успешной стерилизации и полного восстановления после операции, животных отвозят в их прежнее место обитания. Чтобы указать на их участие в программе контроля популяции бездомных животных, на ухо каждой собаке надевают пластиковую бирку.
Однако, если собака проявляет агрессию, ее могут оставить в приюте, где ей обеспечивают безопасность и необходимый уход.
Как сообщают СМИ, в этом году в Ростове к отлову запланировано 435 собак. На эти цели предусмотрено почти 1,7 миллиона рублей.
Согласно утвержденным правилам, возвращать животных, у которых нет владельцев, нельзя на:
Законопроект, рассматриваемый государственной Думой, предлагает дать возможность регионам России, включая Ростовскую область, получить право на эвтаназию бездомных собак. В соответствии с предложением, губернаторы и депутаты смогут устанавливать порядок обращения с животными, а субъекты будут сами создавать законы для определения судьбы таких питомцев.
Существующий закон, регулирующий сейчас данную сферу, является очень строгим и не позволяет принимать более жесткие меры в отношении бездомных собак, которые атакуют людей.
Один из авторов законопроекта указал, что новый закон должен помочь решить данную ситуацию.