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Где в Ростове-на-Дону можно выгуливать собак

15 июня 2023, 04:40
Фото: 1MI
Где в Ростове-на-Дону можно выгуливать собак
В Ростове-на-Дону утвердили перечень мест, где можно выгуливать домашних питомцев. Где разрешено гулять с собаками, в материале RostovGazeta.

Адреса площадок для выгула собак:

В городе официально утвердили несколько мест, где можно гулять со своими собаками. Площадки для выгула и дрессировки животных есть на:

  • Бабушкина — проспект Стачки;
  • ПКиО имени Николая Островского;
  • Сквер имени «Дортмунда»;
  • ПКиО имени Октября;
  • Парк на Комсомольской площади сквер «Комсомольский»;
  • ПКиО Осенний;
  • Добровольского — бульвар Комарова;
  • Парк имени Красниченко (пл. Гагарина, 1);
  • Территория по улице Вересаева;
  • ПКиО имени Собино;
  • Парк Димитриевский;
  • Сквер «Комсомольский» по улице Малиновского;
  • Парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Где можно выгуливать собак в Ростове-на-Дону

Помимо специально подготовленных площадок, выгуливать своих питомцев можно на участках, которые принадлежат или находятся в пользовании владельца животного. Также можно выходить на прогулку в места, где нет массового скопления людей, к ним относятся улицы, переулки, пустыри, городские леса, места, находящиеся за жилыми районами, общественные места и участки дворовых территорий.

Где можно выгуливать собак в Ростове-на-ДонуГде можно выгуливать собак в Ростове-на-Дону
Где можно выгуливать собак в Ростове-на-Дону
Фото: 1MI

Правила выгула собак в Ростове

В Ростове животные не должны неконтролируемо бегать при пересечении дороги, в лифтах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на дворовых территориях, а также на детских и спортивных площадках.

Вместе с этим владельцы должны убирать за своими питомцами во время прогулки.

Они также обязаны соблюдать ограничения, касающиеся выгула животного, установленные решением местного органа самоуправления, и следовать другим требованиям в этой сфере.

Где запрещено выгуливать собак в Ростове

Есть сразу несколько территорий, где официально запрещено гулять с животными:

  • На детских игровых и спортивных площадках;
  • На территориях парков, скверов, площадях, бульварах, местах массового
    отдыха без намордника и поводка;
  • На территориях детских, образовательных и лечебных учреждений;
  • На территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства;
  • На территориях со знаком о запрете посещения с домашними животными;
  • В организациях общественного питания, магазинах, кроме специализированных объектов, для совместного с животными посещения.

Эти правила не касаются собак-проводников.

Где запрещено выгуливать собак в РостовеГде запрещено выгуливать собак в Ростове
Где запрещено выгуливать собак в Ростове
Фото: 1MI

Кому нельзя выгуливать собак в Ростове

Запрещается выгуливать домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.

Подростки моложе 14 лет не могут самостоятельно выгуливать сторожевых, бойцовых, крупных и злобных собак. Под злобной собакой понимается животное, проявляющее явно выраженные признаки агрессии к посторонним людям, другим животным, которые не связаны с защитой владельца, территории или потомства.

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Потенциально опасную собаку нельзя выгуливать без намордника и поводка, независимо от места выгула, за исключением случаев, когда такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности или другом законном основании. На входе должна быть размещена предупреждающая надпись о собаке.

За нарушений требований положена административная ответственность.

Как решают проблему бездомных животных в Ростове

В Ростове пойманных бездомных собак доставляют в приют для животных, где после прохождения периода карантина проводится обработка от экто- и эндопаразитов, чипирование, вакцинация и стерилизация.

Как решают проблему бездомных животных в РостовеКак решают проблему бездомных животных в Ростове
Как решают проблему бездомных животных в Ростове
Фото: 1MI

После успешной стерилизации и полного восстановления после операции, животных отвозят в их прежнее место обитания. Чтобы указать на их участие в программе контроля популяции бездомных животных, на ухо каждой собаке надевают пластиковую бирку.

Однако, если собака проявляет агрессию, ее могут оставить в приюте, где ей обеспечивают безопасность и необходимый уход.

Как сообщают СМИ, в этом году в Ростове к отлову запланировано 435 собак. На эти цели предусмотрено почти 1,7 миллиона рублей.

Куда запрещено возвращать бездомных животных

Согласно утвержденным правилам, возвращать животных, у которых нет владельцев, нельзя на:

  • Территории социальных учреждений;
  • Территории объектов здравоохранения;
  • Территории образовательных учреждений;
  • Детские спортивные и игровые площадки;
  • Общественные территории (сады, парки, скверы, бульвары, пляжи);
  • Территории торгово-развлекательных центров;
  • Территории розничных рынков.

В Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак

Законопроект, рассматриваемый государственной Думой, предлагает дать возможность регионам России, включая Ростовскую область, получить право на эвтаназию бездомных собак. В соответствии с предложением, губернаторы и депутаты смогут устанавливать порядок обращения с животными, а субъекты будут сами создавать законы для определения судьбы таких питомцев.

В Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собакВ Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак
В Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак
Фото: 1MI

Существующий закон, регулирующий сейчас данную сферу, является очень строгим и не позволяет принимать более жесткие меры в отношении бездомных собак, которые атакуют людей.

Один из авторов законопроекта указал, что новый закон должен помочь решить данную ситуацию.

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