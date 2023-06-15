Помимо специально подготовленных площадок, выгуливать своих питомцев можно на участках, которые принадлежат или находятся в пользовании владельца животного. Также можно выходить на прогулку в места, где нет массового скопления людей, к ним относятся улицы, переулки, пустыри, городские леса, места, находящиеся за жилыми районами, общественные места и участки дворовых территорий.