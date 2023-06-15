Гендиректор РЭО Буцаев: В Калужской области построят КПО за 3 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
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Updated Сегодня, 15:00
На полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла встреча генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева и губернатора Калужской области Владислава Шапши, в ходе которой стороны обсудили детали инвестпроекта и подписали соглашение о взаимодействии для развития инфраструктуры обращения с отходами в регионе, пишет gorod55.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что строительство КПО в Калужской области должно быть завершено до конца 2025 года. Объект будет обрабатывать порядка 150 000 тонн отходов в год и утилизировать 45 000 тонн. Стоимость проекта составляет три миллиарда рублей.
«На полях ПМЭФ подписали с регионом соглашение о взаимодействии в области обращения с ТКО, в рамках которого РЭО и Калужская область проработают возможность финансирования проекта со стороны РЭО. Проект реализуется на основе концессии, соглашение было заключено в мае», — сообщил Буцаев.
Сейчас регион и инвестор готовят задание на проектирование, которое будет направлено на согласование в Российский экологический оператор. По словам Буцаева, земельный участок уже сформирован. На следующем этапе состоится заключение договора аренды.
Появление в Калужской области КПО позволит региону выполнить целевые показатели нацпроекта «Экология» по снижению объемов захоронения отходов на полигонах в два раза и 100%-ной обработке ТКО к 2030 году.
Напомним, что Российский экологический оператор создавался с целью формирования комплексной системы обращения с ТКО в России. Наличие такой системы необходимо для сокращения объемов захоронения отходов на полигонах, что позволит снизить экологическую нагрузку на население страны.