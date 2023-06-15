Гендиректор РЭО Буцаев: В Калужской области построят КПО за 3 млрд рублей

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что строительство КПО в Калужской области должно быть завершено до конца 2025 года. Объект будет обрабатывать порядка 150 000 тонн отходов в год и утилизировать 45 000 тонн. Стоимость проекта составляет три миллиарда рублей.