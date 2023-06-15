Гендиректор РЭО рассказал об идее экопросветительского ролика с Загитовой

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Ролик посвящен теме обращения с отходами — титулованная спортсменка в нем призывает жителей Российской Федерации проявлять заботу об окружающей среде. Об этом пишет gorod55.ru.
Издание сообщает, что ролик можно посмотреть в социальных сетях Российского экологического оператора — по ссылке в соцсети «ВКонтакте». По словам Загитовой, мир без мусора в руках человека. Те, кто давно со спортсменкой, знают, что она неравнодушна к будущему природы и окружающей среды.
«Поэтому была рада вместе с Денисом Буцаевым стать участником сессии РЭО „На пути к переработке: от отходов к ресурсам“. Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере. Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология — это дело каждого из нас, говорили эксперты, экологи и такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди. В поддержку — состоялась презентация ролика с моим участием. Он снят вместе с РЭО. Там все, как и в жизни — что внутри, то и снаружи. Посмотрите. Я уверена, что вы поймете, о чем речь», — отметила Загитова.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что одной из стоящих сегодня больших задач является изменение ментальности, модели поведения жителей России. Это то, что каждый человек может делать физически ежедневно методом выбора более экологичных видов продуктов, экологически ответственного поведения, сортировки отходов, отказа от чрезмерной упаковки, сдачи старых вещей во вторичный оборот, в том числе на переработку или секонд-хенды. По словам Буцаева, это то, с чем по факту люди сталкиваются ежедневно. Даже самая современная инфраструктура не приведет к требуемому результату, если не решить вопрос поведенческой модели.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что у Российского экологического оператора в наличии большой медиабанк, для которого осуществляется подготовка экопросветительских материалов, включая социальную рекламу, плакаты, фото, уроки «Зеленой школы». Традицией компании стали видеоролики с участием известных личностей. Такие материалы становятся популярными среди пользователей Интернета, поэтому большое количество людей задумывается о том, чтобы остановить выбор на более экологичной модели поведения.