Гендиректор РЭО рассказал об идее экопросветительского ролика с Загитовой

«Поэтому была рада вместе с Денисом Буцаевым стать участником сессии РЭО „На пути к переработке: от отходов к ресурсам“. Она состоялась сегодня на ПМЭФ в Питере. Вместе со мной об экологии и осознанном мышлении, а также о том, почему экология — это дело каждого из нас, говорили эксперты, экологи и такие же неравнодушные к чистому будущему планеты люди. В поддержку — состоялась презентация ролика с моим участием. Он снят вместе с РЭО. Там все, как и в жизни — что внутри, то и снаружи. Посмотрите. Я уверена, что вы поймете, о чем речь», — отметила Загитова.