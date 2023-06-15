Корпорации МСП удалось выявить сферы, в которых предприятия «вырастали» чаще других

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Как пишут РИА Новости, глава Корпорации МСП отметил в перечне отраслей-лидеров работу ресторанов и услуги по доставке продуктов, а также деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
По словам Исаевича, лидером по переходу из микро- в малый бизнес является Республика Ингушетия. Далее идут Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика. Лидерами по показателю переходов из микро- в средний бизнес стали Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края.
В представленных Корпорацией МСП данных также оценивается доля выросших субъектов МСП. По этому показателю на первых позициях оказалась Москва, где прирост составил 0,75 процента от общего количества МСП, Петербург — 0,68 процента, Удмуртия — 0,58 процента, Воронежская область — 0,56 процента, Омская область — 0,54 процента.
Ранее в рамках Петербургского экономического форума 2023 года заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшина сообщила, что по результатам 2022 года наблюдался рост около двадцати восьми тысяч малых и микропредприятий в более высокую категорию бизнеса. В общей сложности, по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в более высокую прошлый год был почти на 8,5% лучше 2021-го.
Сейчас предприятия сегмента малого и среднего предпринимательства могут получить разные виды поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».