Корпорации МСП удалось выявить сферы, в которых предприятия «вырастали» чаще других

Ранее в рамках Петербургского экономического форума 2023 года заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшина сообщила, что по результатам 2022 года наблюдался рост около двадцати восьми тысяч малых и микропредприятий в более высокую категорию бизнеса. В общей сложности, по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в более высокую прошлый год был почти на 8,5% лучше 2021-го.