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Корпорации МСП удалось выявить сферы, в которых предприятия «вырастали» чаще других

15 июня 2023, 08:32
Фото: 1MI
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что в прошлом году чаще всего регистрировался рост компаний сегмента малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе.

Как пишут РИА Новости, глава Корпорации МСП отметил в перечне отраслей-лидеров работу ресторанов и услуги по доставке продуктов, а также деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

По словам Исаевича, лидером по переходу из микро- в малый бизнес является Республика Ингушетия. Далее идут Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика. Лидерами по показателю переходов из микро- в средний бизнес стали Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края.

В представленных Корпорацией МСП данных также оценивается доля выросших субъектов МСП. По этому показателю на первых позициях оказалась Москва, где прирост составил 0,75 процента от общего количества МСП, Петербург — 0,68 процента, Удмуртия — 0,58 процента, Воронежская область — 0,56 процента, Омская область — 0,54 процента.

Ранее в рамках Петербургского экономического форума 2023 года заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшина сообщила, что по результатам 2022 года наблюдался рост около двадцати восьми тысяч малых и микропредприятий в более высокую категорию бизнеса. В общей сложности, по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в более высокую прошлый год был почти на 8,5% лучше 2021-го.

Сейчас предприятия сегмента малого и среднего предпринимательства могут получить разные виды поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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