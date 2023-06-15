Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Многокилометровая пробка собралась на трассе М-4 «Дон» под Ростовом. Там произошло серьезное ДТП. Легковое авто влетело в зерновоз. На видео, снятых очевидцами, показано, что от передней части легковушки осталась только груда металла.
Сейчас затор протянулся от Ростова в сторону Новочеркасска после Северного обхода. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути движения.
О самом ДТП подробностей пока нет. Информация уточняется.
Ранее водителей Land Cruiser Prado и Audi госпитализировали после лобового ДТП в Ростове.