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Многокилометровая пробка образовалась под Ростовом из-за ДТП с участием зерновоза

15 июня 2023, 08:30
Фото: 1MI
Огромная пробка собралась на трассе М-4 "Дон" под Ростовом из-за ДТП
Огромная пробка собралась на трассе М-4 «Дон» под Ростовом из-за ДТП, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Многокилометровая пробка собралась на трассе М-4 «Дон» под Ростовом. Там произошло серьезное ДТП. Легковое авто влетело в зерновоз. На видео, снятых очевидцами, показано, что от передней части легковушки осталась только груда металла.

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Сейчас затор протянулся от Ростова в сторону Новочеркасска после Северного обхода. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути движения.

О самом ДТП подробностей пока нет. Информация уточняется.

Ранее водителей Land Cruiser Prado и Audi госпитализировали после лобового ДТП в Ростове.

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