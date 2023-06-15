rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Изображение материала

Мотоциклист не заметил и сбил пешехода в Ростовской области

15 июня 2023, 09:15
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Батайске мотоциклист сбил пешехода поздним вечером 14 июня
В Батайске мотоциклист сбил пешехода поздним вечером 14 июня, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

ДТП произошло накануне вечером в Батайске. На улице Молодежной 24-летний мотоциклист на «Ямаха 400» не заметил стоящего за машиной пешехода и сбил его на проезжей части.

Удар был настолько сильным, что у мотоциклиста сломались фары. Пешеход же с травмами были доставлен в больницу.

Водители Land Cruiser Prado и Audi госпитализированы после лобового ДТП в Ростове
Узнать подробнее

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
по ходу движения автомобиля.

Напомним, сегодня многокилометровая пробка образовалась под Ростовом из-за ДТП с участием зерновоза.

Читайте также:
Многокилометровая пробка образовалась под Ростовом из-за ДТП с участием зерновозаВодитель и пассажир ВАЗ погибли на мокрой трассе Ростов — Ставрополь в ДТП с фуройДвое пассажиров автобуса Волгодонск — Москва пострадали в ДТП 10 июня
#Виктория Прутковская#Происшествие#Транспорт#ДТП в Ростовской области#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Батайск
Подпишитесь
Вассерман рассказал, сможет ли чернобыльская радиоактивная пыль попасть в Ростов
Сегодня, 08:40
Эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться
Сегодня, 10:35
Последствия ДТП устраняют на скованной пробкой трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:00
После скандала в администрации Цимлянского района отчитались о похоронах бойца СВО
Сегодня, 09:29
Строительная техника появилась рядом с отелем «Амакс» в Ростове
Сегодня, 08:07
«Новые люди» помогли ростовским предпринимателям создать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44