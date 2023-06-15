Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
ДТП произошло накануне вечером в Батайске. На улице Молодежной 24-летний мотоциклист на «Ямаха 400» не заметил стоящего за машиной пешехода и сбил его на проезжей части.
Удар был настолько сильным, что у мотоциклиста сломались фары. Пешеход же с травмами были доставлен в больницу.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
по ходу движения автомобиля.
Напомним, сегодня многокилометровая пробка образовалась под Ростовом из-за ДТП с участием зерновоза.