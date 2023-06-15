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В Сети появилось видео затора у терминалов на открытом 15 июня Путиным обходе Аксая

15 июня 2023, 20:23
Фото: rostovgazeta.ru
На открытом Путиным 15 июня обходе Аксая возникла пробка из-за проблем с оплатой

На открытом Путиным 15 июня обходе Аксая возникла пробка из-за проблем с оплатой

Из-за неработающих терминалов на открытом 15 июня обходе Аксая в тот же день образовался автомобильный затор, видео разместили телеграм-каналы.

Так, телеграм-канал Don_Mash опубликовал видеоролик, в котором возмущенный водитель, используя в основном ненормативную лексику, рассказал о заторе на открытом 15 июня участке. По словам очевидца, он ожидал, что в первый день за проезд по «платке» денег брать не будут, однако очереди скопились как раз у терминала оплаты.

Проблема в том, что оплату за проезд по обновленному участку принимали лишь наличными и только в двух терминалах. А на пунктах пропуска, где должны были принимать банковские карты или транспондеры, высвечивались «крестики».

На открытом Путиным 15 июня обходе Аксая возникла пробка из-за проблем с оплатой
Видео: rostovgazeta.ru

Автор ролика сообщил, что потерял в пробке более получаса. Еще один очевидец рассказал, что простоял на этом участке около часа.

Напомним, что в церемонии запуска обхода Аксая дистанционно участвовали президент Владимир Путин вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, вице-премьером Маратом Хуснуллиным и главой «Автодора» Вячеславом Петушенко. Обход Аксая является предпоследним участком строительства Ростовского транспортного кольца, а протяженность трассы превышает 35 километров, на этом участке кольца есть восемь путепроводов и мостов через донские реки. Ранее жителей Ростовской области шокировали высокие тарифы на проезд по новому участку.

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