Так, телеграм-канал Don_Mash опубликовал видеоролик, в котором возмущенный водитель, используя в основном ненормативную лексику, рассказал о заторе на открытом 15 июня участке. По словам очевидца, он ожидал, что в первый день за проезд по «платке» денег брать не будут, однако очереди скопились как раз у терминала оплаты.