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На полях ПМЭФ-2023 РЭО и МГИМО подписали меморандум о сотрудничестве

15 июня 2023, 09:33
На XXVI Петербургском международном экономическом форуме прошло подписание меморандума о сотрудничества между ППК «Российский экологический оператор» и МГИМО.

Стороны будут взаимодействовать в сфере реализации совместных научно-образовательных проектов, посвященных устойчивому развитию, экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) и применению принципов ESG.

Документ был подписан гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, пишет inkazan.ru.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, меморандум предусматривает сотрудничество в области подготовки квалифицированных кадров в сфере циркулярной экономики, устойчивого развития и внедрения принципов ESG на основе ведущих практик и результатов научных разработок.

«В рамках меморандума будет разработана совместная магистерская программа по устойчивому развитию, а также программы углубленной подготовки, повышения квалификации, производственной практики и преподавания», — сообщил глава РЭО Буцаев.

Кроме этого, документ предусматривает отбор талантливых студентов. В частности, перспективных кадров будут отбирать посредством таких мероприятий, как чемпионаты, олимпиады, акселераторы.

Отмечается, что обеспечением научного сопровождения проектов Российского экологического оператора займутся Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) и Международный центр устойчивого развития.

РЭО и МГИМО намерены реализовать магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития». Таким образом, предприниматели и ученые консолидируют свои усилия в области подготовки квалифицированных специалистов.

Для работников РЭО и всех желающих будут подготовлены программы повышения квалификации в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.

Чтобы наработать опыт и освоить современные технологии, студенты ИМТУР смогут пройти практику в ППК «РЭО». Этот опыт поможет им написать дипломные или научно-исследовательские работы.

Кроме этого, МГИМО и РЭО будут совместно разрабатывать материалы учебных программ и курсов, ориентированные на преподавателей. Данными материалами можно будет пользоваться при проведении семинаров и консультаций. Также стороны планируют издавать совместные учебные пособия, научные работы и другие тематические печатные издания.

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