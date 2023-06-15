На полях ПМЭФ-2023 РЭО и МГИМО подписали меморандум о сотрудничестве

Кроме этого, МГИМО и РЭО будут совместно разрабатывать материалы учебных программ и курсов, ориентированные на преподавателей. Данными материалами можно будет пользоваться при проведении семинаров и консультаций. Также стороны планируют издавать совместные учебные пособия, научные работы и другие тематические печатные издания.