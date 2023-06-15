На трассе М-4 Дон открыли движение по аксайскому обходу

— Сегодняшний запуск обхода Аксая это уже 88 процентов ростовского транспортного кольца. В 2025 году мы планируем это кольцо замкнуть и создать новые условия для взаимодействия с нашими новыми территориями. Ростов называют воротами Северного Кавказа, и с этой дорогой ворота стали шире и комфортнее. 17 муниципальных образований региона находятся в непосредственной близости от этой дороги, а значит 2,5 млн жителей уже имеют возможность ехать как на север, так и на юг. Ростовское транспортное кольцо полностью меняет инвестиционную привлекательность Ростовской области. Расширяется туризм, в лучшую сторону меняется комфорт. Надеюсь, это будет отмечено быстро, так как жители области долго ждали реализации этого проекта, — пояснил губернатор Ростовской области.