На трассе М-4 Дон открыли движение по аксайскому обходу

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В церемонии по видеосвязи приняли участие президент РФ Владимир Путин, вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Открытие аксайского обхода стало не единственным событием этого дня. Одновременно с новым участком Федеральной трассы «Дон» в Ростовской области был открыт и западный обход Краснодара. Как отметил президент РФ Владимир Путин, современные удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графика на службу людям.
— Они будут работать на рост экономики и повышения качества жизни людей, улучшат связанность городов и поселков между собой, а также существенно сократят время пути для туристов, которые едут отдыхать в Крым и на курорты Кубани. В целом повысят транспортный, промышленный, аграрный, экономический потенциал регионов юга России, — подчеркнул президент.
Владимир Путин добавил, что только за прошлый год было отремонтировано порядка 6,2 тысяч км федеральных трасс и более 20 тысяч км региональных автомобильных дорог. Построено и реконструировано 400 км федеральных трасс и 1200 км дорог регионального значения, и такая высокая динамика должна сохраниться и в будущем. Особое внимание президент РФ предложил уделить дорожной сети новых регионов России: Донецкой и Луганской республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
Как пояснил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, а настоящее время правительством утвержден беспрецедентный по масштабам пятилетний план дорожной отрасли, куда входит развитие региональных коридоров, в частности: Запад-Восток и Север-Юг.
— Трасса, которую мы открываем сегодня, является элементами оного из таких коридоров. Это важнейшая трасса для развития туризма, развития объектов инфраструктуры и жилищного строительства. Одна из приоритетных задач сегодня — строительство обхода городов. В ближайшие пять лет у нас в работе 47 обходов. Сейчас мы одновременно открываем два важнейших обхода, которые находятся на одной федеральной трассе М-4 «Дон», являющейся основным маршрутом на Черноморское и Азовское побережья, а также главной артерией выхода в новые регионы, — заявил Марат Хуснуллин.
Вице-премьер доложил, что в настоящее время идет работа над приведением в нормативное состояние региональных дорог, а показатель национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по доведению региональных дорог в нормативное состояние уже достигнут на два года раньше срока. Только за прошлый год по стране было уложено 176 млн кв метров асфальта и бетона, и в этом году дорожники будут опираться на планку 180 млн кв метров.
С открытием нового участка федеральной трассы собравшихся поздравил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он поблагодарил президента за поддержку проекта по созданию ростовского транспортного кольца и поздравил рабочих.
— Сегодняшний запуск обхода Аксая это уже 88 процентов ростовского транспортного кольца. В 2025 году мы планируем это кольцо замкнуть и создать новые условия для взаимодействия с нашими новыми территориями. Ростов называют воротами Северного Кавказа, и с этой дорогой ворота стали шире и комфортнее. 17 муниципальных образований региона находятся в непосредственной близости от этой дороги, а значит 2,5 млн жителей уже имеют возможность ехать как на север, так и на юг. Ростовское транспортное кольцо полностью меняет инвестиционную привлекательность Ростовской области. Расширяется туризм, в лучшую сторону меняется комфорт. Надеюсь, это будет отмечено быстро, так как жители области долго ждали реализации этого проекта, — пояснил губернатор Ростовской области.