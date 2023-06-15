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Начальник угрозыска в Ростовской области сливал данные базы МВД

15 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI
Начальника уголовного розыска в Ростовской области подозревают в передаче данных из базы МВД постороннему лицу
Начальника уголовного розыска в Ростовской области подозревают в передаче данных из базы МВД постороннему лицу, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

В Ростовской области начальника уголовного розыска подозревают в передаче информации из базы данных МВД постороннему человеку. Знакомый попросил полицейского предоставить ему фото паспорта некого гражданина России. Данные хранились в справочной портала МВД России «ФИС ГИБДД-М».

Полицейский отправил фото в WhatsApp. Полученная служебная информация впоследствии была использована знакомым в личных целях.

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Самому начальнику угрозыска теперь грозит уголовное дело. Максимальное наказание по нему составляет четыре года лишения свободы.

Официальной информации о деле против полицейского не поступало. Она уточняется.

Ранее ростовский частный детектив рассказал, какие данные ему могут передать сотрудники полиции.

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