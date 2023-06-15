Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Ростовской области начальника уголовного розыска подозревают в передаче информации из базы данных МВД постороннему человеку. Знакомый попросил полицейского предоставить ему фото паспорта некого гражданина России. Данные хранились в справочной портала МВД России «ФИС ГИБДД-М».
Полицейский отправил фото в WhatsApp. Полученная служебная информация впоследствии была использована знакомым в личных целях.
Самому начальнику угрозыска теперь грозит уголовное дело. Максимальное наказание по нему составляет четыре года лишения свободы.
Официальной информации о деле против полицейского не поступало. Она уточняется.
Ранее ростовский частный детектив рассказал, какие данные ему могут передать сотрудники полиции.