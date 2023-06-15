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Пакет обыкновенных акций «РуссНефти» реализован банком «Траст» за 1,4 млрд

15 июня 2023, 12:46
Банк непрофильных активов «Траст» реализовал пакет обыкновенных акций компании «РуссНефть» на сумму 1,4 млрд рублей.

Об этом президент — председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов рассказал в интервью «Интерфаксу».

«Это не была one-off продажа. Мы следили за рынком, продавали и маленькими, и большими лотами. Наше казначейство отлично справилось с задачей», — отметил Александр Соколов. По его словам, с учетом котировок последних нескольких лет акции удалось реализовать по хорошей цене.

Также в планах «Траста» — продажа части своего пакета привилегированных акций «РуссНефти». Ожидается, что сделку удастся закрыть в 2023 году. «Мы в диалоге с интересантами, структурируем эту сделку. Вполне возможно, что реализуем примерно треть своего пакета при определенном оптимистическом сценарии», — прокомментировал Александр Соколов.

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