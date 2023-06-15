Напомним, два дня назад в ЦГБ Донецка произошел аналогичный инцидент. Пациент хирургического отделения выпал из окна и едва не погиб. Его падение смягчили стоявшие под окнами кусты. С многочисленными травмами мужчину снова вернули в больницу.