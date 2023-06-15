Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Донецке Ростовской области из окна Центральной городской больницы выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Донецкая газета «Новость» пишет, что пациентка наблюдалась в хирургическом отделении на пятом этаже. Туда она попала несколько дней назад в нетрезвом состоянии.
Точные обстоятельства гибели женщины, не раскрываются. Информация о происшествии уточняется.
Напомним, два дня назад в ЦГБ Донецка произошел аналогичный инцидент. Пациент хирургического отделения выпал из окна и едва не погиб. Его падение смягчили стоявшие под окнами кусты. С многочисленными травмами мужчину снова вернули в больницу.