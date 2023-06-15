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Пациентка выпала из окна ЦГБ в Донецке Ростовской области

15 июня 2023, 06:37
Фото: 1MI
Женщина выпала из окна больницы в Донецке Ростовской области и погибла
Женщина выпала из окна больницы в Донецке Ростовской области и погибла, пишут местные СМИ.

В Донецке Ростовской области из окна Центральной городской больницы выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Донецкая газета «Новость» пишет, что пациентка наблюдалась в хирургическом отделении на пятом этаже. Туда она попала несколько дней назад в нетрезвом состоянии.

Пациент выпал из окна больницы в Донецке в Ростовской области
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Точные обстоятельства гибели женщины, не раскрываются. Информация о происшествии уточняется.

Напомним, два дня назад в ЦГБ Донецка произошел аналогичный инцидент. Пациент хирургического отделения выпал из окна и едва не погиб. Его падение смягчили стоявшие под окнами кусты. С многочисленными травмами мужчину снова вернули в больницу.

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