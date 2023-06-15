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«Поехали!»: движение по обходу Аксая запустили в Ростовской области

15 июня 2023, 10:53
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области движение запустили по обходу Аксая

Движение по обходу Аксая запустили в Ростовской области

В Ростовской области движение запустили по обходу Аксая, в открытии дороги дистанционно приняли участие президент Владимир Путин и губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области запустили обход Аксая. В открытии дороги дистанционно приняли участие президент Владимир Путин, губернатор Василий Голубев, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Обход Аксая является частью строящегося Ростовского транспортного кольца. Протяженность дороги составляет 35,5 километра. Обход Аксая также включает в себя мосты через реки и восемь путепроводов.

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Дорога должна облегчить дорожный коллапс, возникающий на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области во время летнего сезона.

Ранее движение через мост под Каменском открыли после ремонта и больших пробок.

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