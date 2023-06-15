Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Ростовской области запустили обход Аксая. В открытии дороги дистанционно приняли участие президент Владимир Путин, губернатор Василий Голубев, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Обход Аксая является частью строящегося Ростовского транспортного кольца. Протяженность дороги составляет 35,5 километра. Обход Аксая также включает в себя мосты через реки и восемь путепроводов.
Дорога должна облегчить дорожный коллапс, возникающий на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области во время летнего сезона.
Ранее движение через мост под Каменском открыли после ремонта и больших пробок.