После получения информации о захоронении, администрацией Цимлянска была подана заявка в ООО «Коммунальщик» на выкашивание сорной растительности на кладбище. По графику, она была назначена на 10 утра в день похорон. По официальной информации, администрация района положительно решила и вопрос по доставке погибшего из Ростова-на-Дону.