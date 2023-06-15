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После скандала в администрации Цимлянского района отчитались о похоронах бойца СВО

15 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
В администрации Цимлянского района RostovGazeta сообщили, что главами администрации поселений, управлением социальной защиты населения регулярно оказывается помощь членам семей мобилизованных.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились волонтеры — жены бойцов СВО. Они пожаловались на равнодушие местной власти при организации похорон одного из бойцов — жителя Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Сергея Федоряна.

По словам волонтеров, «без пинка» помощи было не дождаться, с просьбами приходилось неоднократно обращаться в администрацию.

Однако у администрации Цимлянского района иная точка зрения. В редакцию поступили официальные сведения, что накануне похорон заместитель главы поселения посетила вдову Наталью и уточнила потребность в помощи.

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После получения информации о захоронении, администрацией Цимлянска была подана заявка в ООО «Коммунальщик» на выкашивание сорной растительности на кладбище. По графику, она была назначена на 10 утра в день похорон. По официальной информации, администрация района положительно решила и вопрос по доставке погибшего из Ростова-на-Дону.

В сообщении также указано, что телефонные звонки корреспондента RostovGazeta в приемную администрации на момент публикации статьи оказались не зафиксированы.

«Секретарь не комментировал занятость заместителя главы», — говорится в сообщении.

Однако в редакции RostovGazeta есть все подтверждения обратному.

Ранее RostovGazeta сообщала, как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за оказания помощи бойцам СВО.

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