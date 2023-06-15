Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились волонтеры — жены бойцов СВО. Они пожаловались на равнодушие местной власти при организации похорон одного из бойцов — жителя Саркеловского сельского поселения Цимлянского района Сергея Федоряна.
По словам волонтеров, «без пинка» помощи было не дождаться, с просьбами приходилось неоднократно обращаться в администрацию.
Однако у администрации Цимлянского района иная точка зрения. В редакцию поступили официальные сведения, что накануне похорон заместитель главы поселения посетила вдову Наталью и уточнила потребность в помощи.
После получения информации о захоронении, администрацией Цимлянска была подана заявка в ООО «Коммунальщик» на выкашивание сорной растительности на кладбище. По графику, она была назначена на 10 утра в день похорон. По официальной информации, администрация района положительно решила и вопрос по доставке погибшего из Ростова-на-Дону.
В сообщении также указано, что телефонные звонки корреспондента RostovGazeta в приемную администрации на момент публикации статьи оказались не зафиксированы.
«Секретарь не комментировал занятость заместителя главы», — говорится в сообщении.
Однако в редакции RostovGazeta есть все подтверждения обратному.
Ранее RostovGazeta сообщала, как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за оказания помощи бойцам СВО.