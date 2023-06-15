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ДТП произошло на 1044-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель Volkswagen превысил безопасную дистанцию, обгоняя зерновоз МАЗ, в результате чего влетел в транспортное средство. Грузовик из-за удара изменил траекторию движения, ехавший за ним КамАЗ влетел в металлическое ограждение.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако движение на трассе из-за аварии идет только по левой полосе. На место уже прибыли дорожные рабочие. Они демонтируют сломанное металлическое ограждение.
Власти просят водителей быть внимательнее и продумать альтернативный маршрут движения.
Ранее в Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.