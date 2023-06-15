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Последствия ДТП устраняют на скованной пробкой трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

15 июня 2023, 10:00
Фото: 1MI
Пробка образовалась на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» устраняют последствия ДТП, из-за которого образовалась многокилометровая пробка, рассказали в правительстве Ростовской области.

ДТП произошло на 1044-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель Volkswagen превысил безопасную дистанцию, обгоняя зерновоз МАЗ, в результате чего влетел в транспортное средство. Грузовик из-за удара изменил траекторию движения, ехавший за ним КамАЗ влетел в металлическое ограждение.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако движение на трассе из-за аварии идет только по левой полосе. На место уже прибыли дорожные рабочие. Они демонтируют сломанное металлическое ограждение.

Многокилометровая пробка образовалась под Ростовом из-за ДТП с участием зерновоза
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Власти просят водителей быть внимательнее и продумать альтернативный маршрут движения.

Ранее в Ростовской области под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик.

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