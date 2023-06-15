РЭО намерен вложить более 2 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в Республике Коми

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Подробности проекта обсудили на встрече генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава республики Владимир Уйба во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому инвестиционные проекты по строительству объектов по обращению с ТКО будут реализовываться в регионе на основе концессионных соглашений, пишет gorod55.ru.
Планируется строительство двух комплексов для обработки и утилизации ТКО, предназначенных для северного и южного куста. На встрече с губернатором были обсуждены детали проектов, и было подписано двустороннее соглашение, которое предусматривает продолжение работы по реализации инвестиционных проектов, в том числе на основе концессий, в Республике Коми, — сообщил Денис Буцаев.
РЭО готов предоставить финансирование одного из этих объектов на 95% от общего объема инвестиций через льготный заем концессионеру с использованием средств, полученных от размещения облигаций ППК. Общая сумма финансирования может превышать 2 млрд рублей. Конкретный объем поддержки будет определен после разработки инвестором проектной и сметной документации и прохождения государственной экспертизы.
Местоположение комплексных объектов для обращения с отходами в Республике Коми будет определено на основе результатов встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики Коми. Результаты этой работы будут объявлены в ближайшее время. Ввод таких объектов в эксплуатацию позволит региону приблизиться к достижению целей национального проекта «Экология».