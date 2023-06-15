РЭО намерен вложить более 2 млрд рублей в объекты обращения с ТКО в Республике Коми

Планируется строительство двух комплексов для обработки и утилизации ТКО, предназначенных для северного и южного куста. На встрече с губернатором были обсуждены детали проектов, и было подписано двустороннее соглашение, которое предусматривает продолжение работы по реализации инвестиционных проектов, в том числе на основе концессий, в Республике Коми, — сообщил Денис Буцаев.