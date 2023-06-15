В Ростовской области остановят производства ради минуты молчания

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В четверг, 22 июня, в 12.15 мск Ростовская область присоединится к акции «Минута молчания», посвященной памяти об одном из самых трагических событий в истории России — Великой Отечественной войне. Именно в это время 82 года назад прозвучало сообщение о нападении Германии на СССР.
Эта акция проводится уже третий год подряд, в минуту молчания будет прекращен эфир телевидения и радио, а также кабельных каналов, вместе с ними остановится и производство. Акция будет продолжаться всего одну минуту.
Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов советских граждан, и эта акция полностью посвящена памяти тех, кто отдал свою жизнь защите своей страны.
Ранее в Ростове привезли частицу Вечного огня.