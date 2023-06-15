В Ростовской области остановят производства ради минуты молчания

В четверг, 22 июня, в 12.15 мск Ростовская область присоединится к акции «Минута молчания», посвященной памяти об одном из самых трагических событий в истории России — Великой Отечественной войне. Именно в это время 82 года назад прозвучало сообщение о нападении Германии на СССР.