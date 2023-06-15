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Published Сегодня, 13:56

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В Ростовской области остановят производства ради минуты молчания

15 июня 2023, 13:56
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовская область 22 июня присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

Ростовская область 22 июня присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания»

В Ростовской области 22 июня пройдет акция «Минута молчания», об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В четверг, 22 июня, в 12.15 мск Ростовская область присоединится к акции «Минута молчания», посвященной памяти об одном из самых трагических событий в истории России — Великой Отечественной войне. Именно в это время 82 года назад прозвучало сообщение о нападении Германии на СССР.

Эта акция проводится уже третий год подряд, в минуту молчания будет прекращен эфир телевидения и радио, а также кабельных каналов, вместе с ними остановится и производство. Акция будет продолжаться всего одну минуту.

В Ростовской области пройдет минута молчания по погибшим в ВОВ
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Замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов напомнил, что в ходе Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов советских граждан, и эта акция полностью посвящена памяти тех, кто отдал свою жизнь защите своей страны.

Ранее в Ростове привезли частицу Вечного огня.

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