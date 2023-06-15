Делегация из Ростовской области направилась на Петербургский международный экономический форум. Ее возглавляет губернатор Василий Голубев. Регион представит там инвестиционные проекты на сумму в 720 миллиардов рублей. Большая часть проектов связана с промышленностью, наукой, строительством и производством импортозамещающей продукции.