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Ростовская область привезла на ПМЭФ-2023 проекты на 720 миллиардов рублей

15 июня 2023, 08:46
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область представит на ПМЭФ проекты на 720 миллиардов рублей
Ростовская область представит на ПМЭФ в этом году инвестиционные проекты на 720 миллиардов рублей, рассказали в правительстве региона.

Делегация из Ростовской области направилась на Петербургский международный экономический форум. Ее возглавляет губернатор Василий Голубев. Регион представит там инвестиционные проекты на сумму в 720 миллиардов рублей. Большая часть проектов связана с промышленностью, наукой, строительством и производством импортозамещающей продукции.

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Помимо проектов, Ростовская области презентует свои преференции и льготы для инвесторов. Например, в регионе существует инфраструктурная субсидия для инвесторов. Она позволяет компенсировать 50% — 95% затрат компаний на подключение к инженерным сетям.

В ПМЭФ-2023 примут участие делегации из более, чем ста стран.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области собираются создать экономическую зону «Ростовскую» в Новочеркасске.

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#Экономика#Бизнес и власть#Касается каждого#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
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