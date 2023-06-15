Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Делегация из Ростовской области направилась на Петербургский международный экономический форум. Ее возглавляет губернатор Василий Голубев. Регион представит там инвестиционные проекты на сумму в 720 миллиардов рублей. Большая часть проектов связана с промышленностью, наукой, строительством и производством импортозамещающей продукции.
Помимо проектов, Ростовская области презентует свои преференции и льготы для инвесторов. Например, в регионе существует инфраструктурная субсидия для инвесторов. Она позволяет компенсировать 50% — 95% затрат компаний на подключение к инженерным сетям.
В ПМЭФ-2023 примут участие делегации из более, чем ста стран.
Ранее сообщалось, что власти Ростовской области собираются создать экономическую зону «Ростовскую» в Новочеркасске.