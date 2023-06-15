Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал RostovGazeta, что чаще всего к нему обращаются с просьбой расследовать супружескую неверность. Иногда к делу подключают даже полиграфолога. Он проверяет супруга или супруга на честность.
Также за неверным спутником жизни могут следить. Однако делать это частные детективы имеют право, не причиняя физического вреда человеку. К тому же материалы слежки нельзя передавать, их можно лишь продемонстрировать клиенту с устройства.
Законом карается и использование в работе специальных технических средств — подслушивающих устройств, скрытых камер и трекеров.
Большой материал RostovGazeta о работе частных детективов читайте по ссылке.