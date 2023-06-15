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Ростовский частный детектив рассказал, как разоблачает супружескую неверность

15 июня 2023, 04:12
Фото: Bruno van der Kraan/unsplash.com
Ростовский частный детектив рассказал, как разоблачает супружескую неверность
Самой частой темой обращения к детективам является супружеская неверность, рассказал корреспонденту RostovGazeta частный сыщик Оганес Бабаджанян.

Частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал RostovGazeta, что чаще всего к нему обращаются с просьбой расследовать супружескую неверность. Иногда к делу подключают даже полиграфолога. Он проверяет супруга или супруга на честность.

Также за неверным спутником жизни могут следить. Однако делать это частные детективы имеют право, не причиняя физического вреда человеку. К тому же материалы слежки нельзя передавать, их можно лишь продемонстрировать клиенту с устройства.

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Законом карается и использование в работе специальных технических средств — подслушивающих устройств, скрытых камер и трекеров.

Большой материал RostovGazeta о работе частных детективов читайте по ссылке.

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