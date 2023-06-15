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Ростовский олигарх Саввиди вложит 4,6 млрд рублей в гостиницу в Кисловодске

15 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
"Агроком Холдинг" вложит 4,6 миллиарда рублей в строительство гостиничного комплекса в Кисловодске
Ростовская компания «Агроком Холдинг» вложит 4,6 миллиарда рублей в строительство гостиничного комплекса в Кисловодске, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

На полям ПМЭФ-2023 губернатор Ставропольского края подписал соглашение о сотрудничестве с директором ростовской компании «Агроком Холдинг» Сергеем Сапотницким. Оно рассчитано на пять лет и направлено на развитие санаторно-курортной отрасли в регионе.

В частности, ростовская компания построит в Кисловодске гостиничным комплекс. В проект вложат 4,6 миллиарда рублей. Строительство стартует в следующем году.

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Сапотницкий заявил, что компания решила заняться гостиничным бизнесом в Кисловодске из-за увеличения туда туристического потока.

Напомним, компания «Агроком холдинг» входит в структуру «Группы Агроком» ростовского олигарха Ивана Саввиди. Предприниматель занимает 71-ую строчку в топе самых богатых российских бизнесменов. В прошлом году его состояние увеличилось до 1,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в Ростове «Агроком» построит ливневые очистные сооружения на левом берегу Дона.

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#Бизнес#Гостиничный бизнес#Бизнес и власть#Агроком Холдинг#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ставропольский край
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