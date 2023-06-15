Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
На полям ПМЭФ-2023 губернатор Ставропольского края подписал соглашение о сотрудничестве с директором ростовской компании «Агроком Холдинг» Сергеем Сапотницким. Оно рассчитано на пять лет и направлено на развитие санаторно-курортной отрасли в регионе.
В частности, ростовская компания построит в Кисловодске гостиничным комплекс. В проект вложат 4,6 миллиарда рублей. Строительство стартует в следующем году.
Сапотницкий заявил, что компания решила заняться гостиничным бизнесом в Кисловодске из-за увеличения туда туристического потока.
Напомним, компания «Агроком холдинг» входит в структуру «Группы Агроком» ростовского олигарха Ивана Саввиди. Предприниматель занимает 71-ую строчку в топе самых богатых российских бизнесменов. В прошлом году его состояние увеличилось до 1,7 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в Ростове «Агроком» построит ливневые очистные сооружения на левом берегу Дона.