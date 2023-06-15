На полям ПМЭФ-2023 губернатор Ставропольского края подписал соглашение о сотрудничестве с директором ростовской компании «Агроком Холдинг» Сергеем Сапотницким. Оно рассчитано на пять лет и направлено на развитие санаторно-курортной отрасли в регионе.