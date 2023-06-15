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Ростовскую область накроет сильными ливнями и градом вечером 15 июня

15 июня 2023, 12:55
Фото: pxhere.com
Ростовскую область накроет сильными ливнями и градом вечером 15 июня
В Ростовской области вечером 15 июня ожидается гроза с ливнями, градом и сильным ветром, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Ростовский гидрометцентр предупредил, что с 14.00 мск и до конца суток 15 июня жителей региона ожидает неблагоприятная погода: Ростовскую область накроют сильные ливни, гроза, град и ветер скоростью до 23 метров в секунду.

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ГУ МЧС обратилось к дончанам, рекомендуя жителям Ростовской области сохранять внимание и осторожность, находясь на улице в непогоду. Также сотрудники ведомства просят избегать линий электропередач, деревьев и щитов рекламы с витринами, которые могут обрушиться или повредиться из-за сильного града и ветра.

В случае ЧС жителям напоминают обращаться за помощью по номерам 112, 01, 101 и 8(863)239-99-99.

Ранее из-за ливня в Ростове в два раза взлетели цены на услуги такси.

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