Ростовскую область накроет сильными ливнями и градом вечером 15 июня

ГУ МЧС обратилось к дончанам, рекомендуя жителям Ростовской области сохранять внимание и осторожность, находясь на улице в непогоду. Также сотрудники ведомства просят избегать линий электропередач, деревьев и щитов рекламы с витринами, которые могут обрушиться или повредиться из-за сильного града и ветра.