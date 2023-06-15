Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Синоптик Елена Назарова рассказала, какой будет погода в Ростовской области этим летом. Она предупредила, что в июне и июле температура воздуха останется в пределах нормы. В среднем она достигнет +28 — +31 градуса в дневные часы и +17 — +24 градусов в вечерние. Аномальных осадков в июне и июле ожидать также не стоит. Более того на востоке Ростовской области может наблюдаться засуха.
Пик жары в Ростовской области придется на август. Температура воздуха незначительно превысит норму. В последний месяц лета она будет достигать +37 — +39 градусов. Осадков будет также чуть меньше нормы, добавила Назарова изданию Donnews.
Ранее сообщалось, что перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области.