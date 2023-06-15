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Синоптик Елена Назарова предупредила о жаре в +39 градусов в Ростовской области

15 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI
Основной пик жары в Ростовской области придется на август
Основной пик жары в Ростовской области придется на август, заявила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Синоптик Елена Назарова рассказала, какой будет погода в Ростовской области этим летом. Она предупредила, что в июне и июле температура воздуха останется в пределах нормы. В среднем она достигнет +28 — +31 градуса в дневные часы и +17 — +24 градусов в вечерние. Аномальных осадков в июне и июле ожидать также не стоит. Более того на востоке Ростовской области может наблюдаться засуха.

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Пик жары в Ростовской области придется на август. Температура воздуха незначительно превысит норму. В последний месяц лета она будет достигать +37 — +39 градусов. Осадков будет также чуть меньше нормы, добавила Назарова изданию Donnews.

Ранее сообщалось, что перепады температур от +7 до +32 градусов ожидаются в Ростовской области.

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#Погода в Ростовской области
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