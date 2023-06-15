Синоптик Елена Назарова рассказала, какой будет погода в Ростовской области этим летом. Она предупредила, что в июне и июле температура воздуха останется в пределах нормы. В среднем она достигнет +28 — +31 градуса в дневные часы и +17 — +24 градусов в вечерние. Аномальных осадков в июне и июле ожидать также не стоит. Более того на востоке Ростовской области может наблюдаться засуха.