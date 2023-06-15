Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В спецприемнике Ростова скончался 40-летний активист Анатолий Березиков. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Издание сообщает, что в самом спецприемнике СМИ якобы заявили о самоубийстве Березикова.
Иную версию произошедшего в СМИ выдвигает адвокат активиста Ирина Гак. По ее словам, Березиков жаловался на угрозы и давление в СИЗО, также на его теле якобы были заметны следы электрошокера.
Она рассказала, что 10 мая у ее подзащитного дома провели осмотр. Арестовали Березикова за неповиновение полиции на 10 суток. После этого активиста два раза отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство.
В МВД России по Ростовской области гибель активиста пока никак не комментировали. Информация об инциденте уточняется.
Ранее на активиста Евгения Токарева из Шахт Ростовской области возбудили уголовное дело.