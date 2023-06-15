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СМИ сообщили о гибели активиста Березикова в ростовском спецприемнике МВД

15 июня 2023, 07:08
Фото: 1MI
В СИЗО Ростова скончался активист Анатолий Березиков
В спецприемнике МВД в Ростове скончался активист Анатолий Березиков, пишет News.ru.

В спецприемнике Ростова скончался 40-летний активист Анатолий Березиков. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Издание сообщает, что в самом спецприемнике СМИ якобы заявили о самоубийстве Березикова.

Иную версию произошедшего в СМИ выдвигает адвокат активиста Ирина Гак. По ее словам, Березиков жаловался на угрозы и давление в СИЗО, также на его теле якобы были заметны следы электрошокера.

Она рассказала, что 10 мая у ее подзащитного дома провели осмотр. Арестовали Березикова за неповиновение полиции на 10 суток. После этого активиста два раза отправляли в спецприемник за мелкое хулиганство.

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В МВД России по Ростовской области гибель активиста пока никак не комментировали. Информация об инциденте уточняется.

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