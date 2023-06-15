rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Изображение материала

«Светофор горит зеленым»: почему ростовчане вынуждены проползать под поездом

15 июня 2023, 12:24
Фото: читатели RostovGazeta
«Светофор горит зеленым»: почему ростовчане вынуждены проползать под поездом

Жители Ростова вынуждены на Нансена ползать под поездами

В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане. Люди возмущены тем, что на железнодорожном переходе в Ростове нет возможности беспрепятственно перейти на другую сторону. Поэтому пешеходы вынуждены проползать под поездом на зеленый сигнал светофора.

По словам жителей Ростова, на железнодорожном переходе улиц Нансена, 10 и Зоологической, 45 отсутствуют любые возможности для комфортного перехода на другую сторону.

«Поезда на пути стоят очень часто. При этом загорается зеленый сигнал светофора, свидетельствуя о том, что путь свободен и можно идти. А как идти и куда, если на пути стоит поезд? Ведь когда он тронется, никто не знает. На этом фоне предупреждение „Берегись поезда“ выглядит особенно иронично», — жалуются местные жители.

Очевидцы подчеркивают, что молодые, на свой страх и риск пролезают под стоящим составом. А пожилые люди не могут в силу возраста. Они так и вынуждены стоять в ожидании, когда ситуация изменится.

«И это происходит в XXI веке, в одном из центральных районов города?» — возмущаются ростовчане.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как переселяют жителей из аварийных домов в Ростове.

Ростовчане пожаловались на обрушение потолка в аварийном доме на Нагибина
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамидыРостовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в Нахичевани
#Дарья Демидова#Происшествие#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Вассерман рассказал, сможет ли чернобыльская радиоактивная пыль попасть в Ростов
Сегодня, 08:40
Эколог разъяснил, почему в водоемах Ростовской области летом лучше не купаться
Сегодня, 10:35
Последствия ДТП устраняют на скованной пробкой трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:00
Ванна Клеопатры: в Сеть слили кадры с купанием голых работников на донском молзаводе
Сегодня, 12:01
«Новые люди» помогли ростовским предпринимателям создать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44