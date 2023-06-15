Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По словам жителей Ростова, на железнодорожном переходе улиц Нансена, 10 и Зоологической, 45 отсутствуют любые возможности для комфортного перехода на другую сторону.
«Поезда на пути стоят очень часто. При этом загорается зеленый сигнал светофора, свидетельствуя о том, что путь свободен и можно идти. А как идти и куда, если на пути стоит поезд? Ведь когда он тронется, никто не знает. На этом фоне предупреждение „Берегись поезда“ выглядит особенно иронично», — жалуются местные жители.
Очевидцы подчеркивают, что молодые, на свой страх и риск пролезают под стоящим составом. А пожилые люди не могут в силу возраста. Они так и вынуждены стоять в ожидании, когда ситуация изменится.
«И это происходит в XXI веке, в одном из центральных районов города?» — возмущаются ростовчане.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как переселяют жителей из аварийных домов в Ростове.