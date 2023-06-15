«Поезда на пути стоят очень часто. При этом загорается зеленый сигнал светофора, свидетельствуя о том, что путь свободен и можно идти. А как идти и куда, если на пути стоит поезд? Ведь когда он тронется, никто не знает. На этом фоне предупреждение „Берегись поезда“ выглядит особенно иронично», — жалуются местные жители.